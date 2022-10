Anamá Ferreira debuta como productora teatral: del legado de Lino Patalano a la mala experiencia en Tinder que la inspiró

Anamá Ferreira

A los 17 Anamá Ferreira le escribió una carta a la NASA, alucinada con el alunizaje, ocho años después viajó a la Argentina, país que la adoptó y cuatro años más tarde debutaba en televisión, siendo una de las modelos de alta costura más importantes del país, para luego fundar su propia escuela de modelaje, una de las primeras a nivel local. Siempre decidida a ir por más y sabiendo que las oportunidades hay que buscarlas, ahora desembarcará en el mundo de la producción teatral. En diálogo con Teleshow habló del proyecto que contó con el apoyo total de Lino Patalano: “El teatro es tuyo, pero vos andá arriba del escenario”.

“Estoy contenta con lo que estamos haciendo y a ver qué pasa, nunca fui productora de teatro”, dijo expectante sobre Anamá Bossa Nova, la pieza que estará desde el 14 de octubre, todos los viernes en el nuevo espacio Teatro Castor y Pólux, en San Telemo. Más allá de generar trabajo, el principal objetivo de la obra es traer un poco de su Brasil a los argentinos: “Está tan cerca, pero no hay tantos libros de mi país, no se conoce a muchos autores y la música brasilera gusta mucho acá”.

La idea estaba latente en su cabeza desde hacía tiempo hasta que un día en un evento se encontró con Lino Patalano, el productor fallecido en septiembre, y se la comentó: “Él me incentivó y me dijo, ‘estamos haciendo un teatro nuevo que es tipo cefé concert, es tuyo, hacelo y lo ponemos’”. Entonces la modelo comenzó a poner manos a la obra.

Lo primero que hizo fue buscar a la intérprete, Claudia Tejada, actual jurado de Canta Conmigo Ahora: “Me parecía que ella tenía el espíritu”. Entonces además de buscar las letras en portugués, le explicó el significado de cada tema. “De golpe tenía que buscar un productor, un director, que es Lucas González Yancamil que me lo recomendó José María Muscari, es un joven brillante. Este es un show chico pero quería que fuera bien hecho, no es cosa de poner a una cantante a cantar con una pista”.

Anamá Ferreira y Claudia Tejeda

Con el esqueleto del espectáculo, fue a verlo nuevamente a Lino Patalano. “Salí de la charla con taquicardia”, bromeó. Es que, con su buen ojo, el productor le hizo unas acotaciones al show: tenía que ser con ella en el escenario. “‘Tenés que hacer algo con humor’, me dijo cuando tuvimos una reunión en el teatro y me hizo cambiar todo. Ahora, es un show de bossa nova portugués y modernista conmigo presentando, pero no quiero ser la estrella del espectáculo, quiero que la estrella sea la música”.

Así, la pieza mezclará música y humor, con un libro escrito por ella misma. El argumento, es que Anamá quiere subir al escenario para conseguir novio, ya que la bloquearon de Tinder y Claudia no la deja por una simple razón... canta mal. Y algo de cierto hay en la historia ya que a la ahora productora le bloquearon los perfiles de las aplicaciones: “Dijeron que no era Anamá, que estaba usando las fotos de la divina de Anamá y que ella no estaba ahí”. Por lo que si la app de citas sirve o no, no lo sabe: “Entré y no me dieron tiempo ni de respirar”.

Lino fue un pilar fundamental de la obra y al enterarse de su partida, Ferreira sintió una “tristeza total”: “Me lo encontré una semana antes y me dijo que iba a salir todo bien y que le encantaba lo que estaba haciendo”. Además, describió el teatro que es íntimo y que cuenta con capacidad para 90 personas y donde se puede tomar algo mientas se disfruta de la obra, como una “maravilla”, ya que está decorado con fragmentos de escenografías que fueron usados para diferentes obras en el Maipo.

Como referente brasileña en Argentina, Anamá hasta recibió un mensaje de apoyo de la cantante María Creuza. “Ahora estoy agobiada porque es algo nuevo, todo viene a vos tenés que lidear con músicos, actores, productores, que el flyer, aquello... pero tengo un equipo maravilloso y tratando de conseguir sponsor porque nadie tiene un mango”, dijo y contó que el elenco lo completa la banda integrada por Martin Secchi en guitarra, Lucas González Yancamil en el bajo y Esteban Tonetti en batería.

Aunque para el debut no tiene cábalas, aseguró que ella es “muy de la energía”: “Llevaré mis santos al teatro, alguno que me guía”, dijo y además sabe que para la obra cuenta con la bendición de su amigo Patalano.

Sobre si es difícil producir en la Argentina actual, dijo: “Este es un momento emprendedor, yo soy emprendedora, en el 90 abrí la escuela de modelos sola y este momento post pandemia es para no quedarse en casa esperando que un productor me llame para un show o para trabajar en la tele, si te quedas esperando es imposible. Hoy, vos tenés que correr detrás del laburo”.

Así, sobre el escenario -cosa que ya hizo en infinidad de oportunidades- y debajo produciendo, Anamá redobló la apuesta y dijo que si todo marcha bien, además del café concert y de hacer fiestas privadas, en el verano podrían desembarcar en Mar del Plata. “La entrada es accesible, digo que sale lo que puede salir una milanesa con papas fritas, yo quiero que la gente disfrute de la música y se deje llevar”.

SEGUIR LEYENDO: