Rusherking se negó a cantar en la mesa de Juana Viale: su particular argumento

Rusherking se negó a cantar en la mesa de Juana Viale

Juana Viale regresó a la pantalla de El Trece y tuvo como invitados en su programa de almuerzos a la actriz Betiana Blum, la periodista María Julia Oliván y los cantantes Rusherking y CAE. Durante la emisión, la conductora le hizo un especial pedido al novio de La China Suárez y se sorprendió por su reacción.

“¿Te animás a cantar un poco a capela, acá en la mesa?”, le preguntó la nieta de Mirtha Legrand a Thomas Tobar. Tras el pedido, Betiana alentó al joven a que pidiera ir al escenario del set: “Decile yo voy allá o no canto. Hacete valer”. El joven tomó el consejo de la actriz y le respondió: “No, yo quiero hacer un show bien. Me da cosa ponerme a cantar mientras estamos comiendo...”.

CAE tenía previsto hacer un show al final del programa y decidió invitar el trapero a subirse al escenario juntos. “Te dejo un pedacito del tema libre para que cantes”, le propuso el intérprete de “Te recuerdo”. “Dale, y hago freestyle”, le contestó Rusher. En el cierre del programa, los artistas disfrutaron cantar juntos, mientras Juana los ovacionaba.

Durante la charla, el joven habló sobre la diferencia de edad con Suárez: “Es una relación normal, no hay prejuicios entre nosotros, pero afuera sí”. Luego, se refirió a “Perfecta”, la nueva canción que hizo en colaboración con Mariano Castro, líder de, Dread Mar I, y que se la dedicó a su pareja. La actriz también formó parte del videoclip de ese tema, donde se la ve bailando en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con el músico y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados.

Rusherking hablo sobre la cancion que le dedico a la China Suarez

Muy enamorado, el cantante confesó: “La música la uso para expresar cualquier sentimiento, ya se amor o que estoy triste, lo que sea”. Entonces, Juanita lanzó: “Hablame de ´Perfecta´, no hay una canción más empalagosa, estás completamente enamorado...”. A lo que el joven reconoció: “Sí, sí, habla del amor. Hace mucho que no sacaba una canción así, se la escribí a la Chinita, y Dread se sumó”. Y agregó: “Dread me propuso hablar de un sentimiento verdadero, de lo que me estaba pasando”. En tanto, se refirió a la posibilidad de hacer una colaboración con la ex Casi Ángeles: “Sí, vamos a hacerlo. Nunca lo hablamos, me lo han preguntado y nunca nos juntamos a escribir. Seguro se va a dar en algún momento”.

La China Suárez y Rusherking

Días atrás, Eugenia también le había hecho una fuerte declaración de amor en las redes a su pareja, luego de ver un video de un show que el trapero hizo en San Nicolás. “Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, señaló la ex Teen Angels en el posteo.





