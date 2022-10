Jairo sufrió una intoxicación y reprogramó su show en el Luna Park: los detalles

Se suspendió el recital de Jairo en el Luna Park y se reprogramará para una nueva fecha

El sábado 1° de octubre Jairo se presentaría en el Luna Park con un show especial para celebrar los 50 años de su trayectoria artística. Sin embargo, a través de la cuenta de Instagram del cantante compartieron un comunicado donde informaron que el concierto será reprogramado, y que próximamente informarán la nueva fecha. En la publicación dieron a conocer que el cantante sufrió una intoxicación, y que espera reponerse pronto para poder realizar la presentación que viene preparando desde hace varios meses.

Silvia Ferro, la jefa de prensa del artista, habló con Teleshow sobre el estado de salud del cantautor. “Tiene una intoxicación y está en observación en el Sanatorio Favaloro”, confirmó. Y aclaró: “Hoy se presentó en el Luna Park para la prueba de sonido, pero su familia estimó que no estaba como para afrontar un show de casi tres horas”. En horas de la tarde publicaron un video en las redes sociales de Jairo, donde el equipo técnico y los músicos pidieron disculpas desde el mítico estadio por suspender la función.

“Queremos comunicarles que Jairo lamentablemente se intoxicó, y entendemos que tiene que ver con una decisión de brindarle tanto al público como a él mismo, lo que se merecen para esta celebración de 50 años de su música”, dijeron en un comienzo desde el escenario, con las luces ya montadas para el espectáculo. “Se ha tomado la decisión de postergarlo, no de suspenderlo, y muy pronto van a enterarse de la fecha a través de las redes. Por lo pronto, bregamos porque nuestro querido Jairo se sienta bien”, concluyeron. A su vez, explicaron algo similar en el epígrafe del posteo: “Debido a una intoxicación que no le permite a Jairo actuar como lo desea, la presentación de hoy en el Luna Park será reprogramada; gracias por acompañarnos en esta decisión que sabemos comprenderán y que tomamos priorizando su salud”.

A través de un comunicado, informaron que se reprogramará la fecha para el Luna Park de Jairo

“Lamentamos no poder encontrarnos hoy y esperamos verlos muy pronto. Un fuerte abrazo con el cariño de siempre”, cierra el mensaje. El viernes el cantante estuvo en el programa Es por ahí (América), acompañado de su hijo, Yaco González -quien está en pareja con la cocinera Chantal Abad, que forma parte del staff del ciclo que conducen Julieta Prandi y El Tucu López-, y juntos interpretaron algunas canciones. Y muy pocos días atrás, el artista brindó una entrevista a Teleshow, en la que habló de sus vivencias con Luis Borges y Julio Cortázar, el dolor por la muerte de su esposa y gran amor, Teresa Saiz.

Para celebrar sus cinco décadas de trayectoria, decidió hacer un nuevo disco, donde convocó a artistas de las nuevas generaciones como Abel Pintos, Luciano Pereyra y Elena Roger, pero también a “clásicos” como Juan Carlos Baglietto, Víctor Heredia y Pedro Aznar. Algunos serían sus invitados en el Luna., pero prefirió no revelar quiénes. “De las canciones que pide el público estarán todas. El 90% son canciones reconocibles”, anticipó en dialogo con este medio. “Aunque estoy grabando permanentemente nuevas canciones, nunca canto lo mismo. La gente es muy buena conmigo. Nunca ha sido estricta en pedirme que siga determinado repertorio”, aclaraba. Y anticipó que el recital sería “una gran fiesta del reencuentro después de tanto tiempo sin abrazarnos por la pandemia”.

Con un repertorio de 800 canciones que interpretó en cinco idiomas, más de veinte discos -uno de ellos, Los Jardines del cielo vendió tres millones de copias- durante la charla se enorgulleció por ser un artista independiente: “Siempre canté lo que quise. Quizá no estoy contento de cómo quedaron algunos temas, pero jamás canté algo que no me gustara”. El artista ovacionado en el Olympia y el Moulin Rouge, el que se entusiasma porque volverá a colmar el Luna, pero también porque cantó en Trenque Lauquen o le proponen hacerlo en el Brazzola de Chascomús, el cantante de voz privilegiada, confesó que todavía antes de salir al escenario siente “miedito y expectativa”. “Es un poco la ansiedad por saber cómo va a salir y demás; son sensaciones bastante difíciles de comprender, sobre todo si llevas muchos años cantando”, resumió.

