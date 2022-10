Marcelo Tinelli y Paula Robles apoyaron a Juanita en un desfile: “Padres muy felices”

Marcelo Tinelli, Juanita y Paula Robles, juntos

Juanita Tinelli incursiona en el mundo del modelaje a paso firme, y Marcelo Tinelli y Paula Robles, dicen presente en los desfiles cada vez que pueden para apoyarla en su carrera. Emocionados por verla brillar, ambos compartieron fotos después verla en primera fila cuando caminó por la pasarela con un vestido de alta costura dorado. En la previa, el conductor de Canta Conmigo Ahora posó junto a su expareja en una selfie, a pura sonrisa.

“Los padres de la nena que desfila”, escribió Tinelli a través de Instagram Stories, y etiquetó a la bailarina. En otra storie compartió una postal junto a la joven de 19 años y preguntó con humor: “¿Algo más lindo que ser cholulo de nuestros hijos?”. La diseñadora Sylvie Burstin también compartió algunas imágenes del detrás de escena del desfile que tuvo lugar en la calle Arroyo en el barrio de Retiro.

“Muy felices, lo disfrutamos muchísimo, viendo a la diosa de nuestra hija”, agregaron cuando finalizó el evento del que también participó India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y de Ana Paula Dutil. En junio último Juanita ya había sido convocada para lucir la colección de Adrián Brown en el Teatro Colón, y allí también estuvieron sus papás para aplaudirla, emocionados por sus logros.

Los tiernos posteos de Marcelo Tinelli tras ver a su hija en un desfile

“Se me cae la baba por mi pebe. Papá y mamá siempre presentes”, comentó en ese entonces el animador, junto aun video en el que se la veía deslizarse con elegancia en el escenario que se montó en el emblemático lugar porteño. Agradecida, la adolescente replicó una de las historias que compartió y le contestó: “Gracias por acompañarme. Te amo con todo mi corazón”.

"Padres muy felices", aseguró Marcelo Tinelli en la selfie junto a Paula Robles

A mediados de mayo, la hija menor de Tinelli había debutado como modelo de alta costura de la mano de Fabián Zitta. Y la joven, que ya había incursionado como modelo publicitaria, sorprendió haciendo una pasada que fue registrada por la cámara de Robles. En aquella ocasión, Marcelo no había podido asistir, pero luego hizo varias publicaciones en sus redes sociales con fotografías del evento. La buena onda entre sus padres se mantiene en el tiempo, y cada vez que les consultan por la excelente relación que tienen como expareja, responden que lo se dio de forma natural, en honor al cariño y la familia que formaron juntos.

En junio, cuando Paula cumplió 55 años, lo festejó rodeada de amigos y seres queridos, y Tinelli fue uno de los invitados a la íntima celebración. Además, en agosto último mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América), donde no evadió ninguna consulta al respecto. “¿Marcelo es un buen ex?”, le preguntó el conductor. “Es un buen ex, sí. Es presente, con los chicos está muy presente, banca, tenés ayuda...”, fue la respuesta de la bailarina. “¿Fue fácil la separación?”, insistió De Brito. “¡Re! Para mí el amor se transforma. No es amor de pareja, pero sí es algo de que uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos, es inevitable para mi no quererlo. Es el papá de mis hijos”, agregó, a la vez en que contó en que no hablan mucho.

La expareja tiene muy buena relación y dicen presente en cada evento donde Juanita desfila

“Quizás antes, cuando los chicos eran chiquitos sí hablábamos más, o nos ayudábamos si alguno de los dos nos íbamos de viaje”, contó. “¿Marcelo fue tu gran amor?”, quiso saber Andrea Taboada. “¡Epa!”, dijo Paula primero. Y luego concedió: “Sí, fue mi gran amor. Sí, totalmente. He tenido amores muy hermosos, pero Marcelo...”, dijo, y cuando estaba por agregar algo más, De Brito la interrumpió: “¿No quisiste volver a ser mamá después de esa pareja?”. “No, ya está. Tiene que ver con el vínculo, no es solamente un deseo. A mi los chicos me encantan”, cerró Robles.

