Dalma Maradona explicó por qué bajó 18 kilos tras la cesárea de Azul

Dama Maradona

El domingo 24 de julio, Dalma Maradona anunció la feliz llegada al mundo de su segunda hija, Azul. La actriz, que ya era mamá de Roma, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli, compartió su alegría con sus seguidores de Instagram, dónde además publicó una foto de la manito de la beba. “No entendés las ganas que teníamos de conocerte”, escribió junto a la imagen.

Lo cierto es que, pocos días después, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe explicó que el nacimiento de la pequeña no había sido nada simple para ella. Es que, según relató, cuando estaba a punto de recibir el alta le diagnosticaron “una anemia muy severa” por la que le tuvieron que hacer una transfusión de sangre. “Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional, porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla”, contó entonces.

Así las cosas y mientras sigue gozando de su licencia por maternidad en Radio Metro, dónde integra el staff de Un día perfecto, Dalma aprovechó para contestar algunas preguntas de sus seguidores. En primer lugar, aclaró que no tiene intenciones de tener más bebés y que no piensa seguir buscando el “varoncito”. “¡No! No quiero tener más hijos/hijas, etc...”, escribió junto a un emojie de risa con llanto.

Dalma aclaró que no quiere tener más hijos

Después, la actriz se refirió a la relación entre sus dos hijas y aseguró que iba “muy bien” a pesar de los celos típicos de la mayor. “Azul no puede ser más buena y Roma tiene sus momentos de amor desmedido por su hermanita y momentos que pregunta cuando la vamos a devolver”, contestó poniéndole una cuota de humor al asunto.

La actriz se refirió a la relación entre sus hijas

Sin embargo, cuando le preguntaron como era ser mamá de dos criaturas tan chicas, Dalma aprovechó para dar algunos detalles de la difícil situación que le tocó atravesar tras el nacimiento de su segunda hija. “Sería injusto decir que es difícil con todas las comodidades y facilidades que tengo. Pero en cuanto a lo que le pasa a una...”, comenzó diciendo.

Y luego explicó: “La segunda cesárea me dejó muy mal. Muy anémica y recuperar la anemia fue muy jodido, es un proceso lento...Y con una nena de 3 que demanda mucho y una recién nacida que toma la teta a libre demanda...Bajé 18 kilos y no tenía fuerza para nada”. De inmediato, Dalma se encargó de aclarar que no hubiera podido superar esto sin su “equipo de amor 24/7″, haciendo referencia a su marido y a su madre.

Dama bajó 18 kilos y explicó el motivo

A fines de junio, Dalma había celebrado una fecha muy especial: el momento en el que empezaba su relación con Andrés. Lo hizo compartiendo una imagen de su casamiento, en la que se lo ve al joven de esmoquin y anteojos negros en un momento efusivo de la noche, contrastando con su imagen siempre tranquila. Y renovó su amor con un texto entre la emotividad y la ironía. “Hace diez años este pibe me preguntó si quería ser su novia. Obvio que le dije que sí porque ahí yo ya quería todo con él”, comenzó diciendo Dalma en sus historias.

“Qué lindo hacer equipo con vos. Nunca me podría haber imaginado formar una familia tan linda ¡Te amo para siempre!”, continuó la actriz. Pero la cuestión no quedó allí, y hacia el final del posteo, le hizo una advertencia a sus seguidoras. “Ni se les ocurra piropearlo zorras”, escribió junto a unos emojis sonrientes, dejando en claro que se trataba de una broma.

SEGUIR LEYENDO: