Paula Robles habló como nunca de su relación con Marcelo Tinelli: “Fue mi gran amor”

Paula Robles hablo como nunca de su relacion con Marcelo Tinelli

“Me da pudor la tele”, fue una de las primeras cosas que dijo Paula Robles al comenzar su diálogo con Ángel de Brito al aire de LAM (América). La bailarina y exmujer de Marcelo Tinelli rompió su habitual e histórico silencio y se prestó a hablar como muy pocas veces hizo públicamente. “¿Por qué nunca hablaste, por qué nunca diste entrevistas?”, le preguntó el conductor. “Es que me acuerdo de decirle a los periodistas: ‘El día que tenga algo para decir, voy a dar una nota’. Si no, no tiene sentido para mi hablar y decir: ‘Me separé’”, argumentó.

La mamá de Francisco y Juana Tinelli trae como novedad su vuelta a los escenarios y siendo parte del elenco de La légende secrète de Roméo et Juliette, una obra escrita y dirigida por el francés Redha Benteifour. Esa fue la excusa para sentarse en el living de LAM, pero la conversación rápidamente derivo hacia un plano más personal.

Fiel a su estilo, habló con parsimonia y con un silencio anti televisivo como preludio a cada respuesta. Por ejemplo, cuando se refirió a su sonada separación del histórico conductor de Videomatch. “Veníamos ya de algunas crisis. No te separás de un día para el otro. Estuvimos once años juntos”, dijo. También se refirió al vínculo con sus hijos: “Son hermosos y la relación que tenemos es muy buena. Soy una mamá de hablar mucho, no soy muy dura. Marcelo es más de poner los límites. Yo también, pero soy más de hablar. Ahora Juanita se va a Francia. Yo estoy feliz, tiene todo para irse y crecer. No sé si se va a ir a vivir, es algo que se va dando de a poco”, dijo.

“Veníamos ya de algunas crisis. No te separás de un día para el otro", dijo Paula Robles sobre cómo se dio su separación de Marcelo Tinelli

“¿Ves los programas de Marcelo?”, quiso saber De Brito. “Vi el primero y veo cada tanto alguno, cuando estoy con Juani a veces vemos un poco”, respondió Robles. “¿Van a volver? ¿Van a ser novios de nuevo?”, consultó el conductor y su primera respuesta fue una carcajada. “¡La pregunta! Mis viejos están muy grandes, entonces Fran le dijo que estaban muy débiles, entonces Marcelo quiso ir a verlos y fue un encuentro muy hermoso. Son muchos años, mucha historia”, contó con respecto al acercamiento que tuvieron en las últimas semanas y en coincidencia con la reciente separación de Tinelli y Guillermina Valdés.

“¿Marcelo es un buen ex?”, preguntó el conductor. “Es un buen ex, sí. Es presente, con los chicos está muy presente, banca, tenés ayuda...”, fue la respuesta de la bailarina. “¿Fue fácil la separación?”, insistió De Brito. “¡Re!”, dijo ella y soltó una risa ante la duda de Ángel. “Para mí, el amor se transforma. No es amor de pareja pero sí es algo de que uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos, es inevitable para mi no quererlo. Es el papá de mis hijos”, agregó, a la vez en que contó en que no hablan mucho. “Quizás antes, cuando los chicos eran chiquitos sí hablábamos más, o nos ayudábamos si alguno de los dos nos íbamos de viaje”, contó.

Después de contar que no está de novia, De Brito abrió el juego a que las “angelitas” le hicieran preguntas a Paula. Entre tantas, se destacó la de Lourdes Sánchez, quien le disparó: “La separación de Guillermina con Marcelo, ¿te sorprendió?”. Después de un largo silencio, Robles atinó a contestar con dos onomatopeyas: “Ehhh.... ayyyy”, salieron de su boca junto con una sonrisa. “Si pensaste, es ‘no’”, acotó de Brito. “Trato de ser muy sincera. No sé, qué sé yo, ellos han tenido sus idas y vueltas...”, se defendió ella. “Sí, tuvieron varias crisis; algunas fueron públicas, otras no tanto”, dijo Ángel como para cerrar el tema.

Marcelo Tinelli y Paula Robles estuvieron presentes en el desfile que su hija Juanita abrió en el Teatro Colón en junio de este año

“¿Marcelo fue tu gran amor?”, quiso saber Andrea Taboada. “¡Epa!”, dijo Paula primero. Y luego concedió: “Sí, fue mi gran amor. Sí, totalmente. He tenido amores muy hermosos, pero Marcelo...”, dijo y cuando estaba por agregar algo más, de Brito la interrumpió: “¿No quisiste vovler a ser mamá después de esa pareja?”. “No, ya está. Tiene que ver con el vínculo, no es solamente un deseo. A mi los chicos me encantan”, cerró Robles.

SEGUIR LEYENDO: