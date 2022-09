Camila Perissé continúa recuperando su salud pero necesita ayuda para su tratamiento: “A veces la pasamos mal porque no llego con el dinero”

Camila Perissé asistió a los Premios Enrique, celebrados en Mar del Plata el pasado domingo 25 de septiembre (Foto: Teleshow)

El pasado domingo 25 de septiembre se celebraron en Mar del Plata los premios Enrique, los cuales reconocen a las personalidades de la cultura que impulsan el crecimiento de la “Ciudad Feliz”. Y esa fue la primera salida al público de Camila Perissé, en lo que es un capítulo más de su milagrosa recuperación después de haber sufrido un grave deterioro en su salud.

“Nos tuvimos que ir a media función porque estaba un poquito alterada. Fue su primera salida al público y estaba muy contenta. Esa foto es de cuando llegó, fue la primera en llegar. Tenía tanto entusiasmo, pobrecita... Cuando ella se fue y se entregó el último premio, la nombraron y la gente la aplaudió de pie”, cuenta su marido Julio Chino Fernández en diálogo con Teleshow y haciendo referencia a la imagen que encabeza esta nota.

En cuanto a cómo está Perissé de salud, Fernández cuenta que su mujer “sigue igual, no ha retrocedido. Está avanzando muy lentamente, pero falta. Tiene su parte cognitiva a un 70%. Se está haciendo duro porque es todo particular. A veces la pasamos mal porque no llego con el dinero”, explicó.

Camila Perissé en el hogar en el que está viviendo, ubicado en Mar del Plata (Foto: Teleshow)

“Mañana la tengo que llevar a un lugar a las 7 de la mañana porque tiene una infección en una muela, en la parte de abajo de la dentadura. Cada tanto aparecen cosas que se suman, y todo aumenta, como por ejemplo el arancel de los profesionales que la atienden, que son excelentes. Y gracias a ellos, quiero destacar la bioelectricidad, que la está ayudando muchísimo a Camila en la parte cerebral”, grafica Fernández.

Respecto a esto, cuenta que Camila “ha recuperado su memoria y tiene conversaciones. Recuerda parte de sus idiomas, ella hablaba cuatro idiomas. Mueve la mano izquierda, que no la movía. Estamos dándole a las piernas porque está en silla de ruedas todavía. El kinesiólogo también es particular... Todo lo pagamos de mi bolsillo y con la jubilación de Cami, que es la mínima”.

Pese a los altos costos de los médicos que la atienden y otros gastos “como los pañales”, Julio destaca que su mujer “está avanzando. Despacito, pero avanza. Ahora estoy haciendo trámites para llevarla a un centro que es gratuito y que tiene unas piletas de agua caliente para que le hagan kinesiología. En dos semanas empezamos a llevarla ahí”.

El objetivo principal es que para fin de año lograr que Camila pueda pararse. “Si ella se para y puede sostenerse en un andador, yo la saco del hogar en el que está. Se está poniendo triste, porque ya piensa y se dice a sí misma: ‘¿Qué hago acá'. Y yo no puedo sacarla en estas condiciones”, explica su marido.

Camila Perissé en 2018, antes de que sufra los problemas de salud que deterioraron su cuerpo

Una vez que Camila lo logre, lo siguiente sería alquilar una casa, ya que Fernández está viviendo en un departamento en un primer piso “que me prestó un amigo”. “Cuando ella esté afuera, se va a recuperar muchísimo más a como está ahora. Estamos solos frente a esto y esperando que la gente me dé una mano. Es comprensible, estamos viviendo un momento duro y a la gente le cuesta”, pide.

Quienes deseen colaborar para la recuperación de la salud de Camila Perissé, lo pueden hacer con depósitos en una caja de ahorro en el Banco Nación. El número de CBU correspondiente es 0110350030035030866347.

