Malena Pichot le pidió disculpas a Mónica Farro: “No creí que pudiera ofenderla”

Mónica Farro y Malena Pichot, enfrentadas por el feminismo

En los últimos días se dio una impensada pelea entre Malena Pichot y Mónica Farro con el feminismo como tema central. Todo comenzó con una entrevista que la vedette brindó a IP Noticias, donde manifestó sus diferencias con el movimiento. “Yo no soy ‘muerte al macho’, a los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy re contra feminista. Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré”, dijo. Y agregó: “No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados. El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”.

Esto provocó una reacción de la influencer feminista Sol Despeinada, quien reprodujo el video de Farro en sus redes sociales y le agregó la siguiente leyenda: “El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso ‘esta bueno que no nos maten... pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo’ (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida/violador o una feminista”. En ese mismo posteo, sumó su visión Pichot, quien fiel a su estilo, salió con los tapones de punta: “Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”, expresó la humorista.

Horas más tarde y ofuscada por este comentario, Farro no dudó en responderle a Pichot vía Twitter. “Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y éstas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?”, escribió.

Ahora, Pichot decidió retroceder y le pidió disculpas a la vedette, quien también anunció que iniciaría acciones legales. “Quiero pedirle disculpas a Mónica por decir que no era feminista, como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna ‘muerte al macho’. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla”, dijo en el primero de una serie de cuatro tweets.

Los tweets de Malena Pichot para pedirle disculpas a Mónica Farro (Fotos: Twitter)

“Tampoco creí que la ofendería a Mónica que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra ‘complacer’ de formas muy diversas que creo que también ofendieron a Mónica, yo me refería a ‘agradar’”, siguió la humorista.

Asimismo, Pichot cuestionó a quienes critican las formas de expresión de quienes defienden el feminismo en las calles: “Cada vez que alguien se refiere al movimiento feminista despectivamente y elige señalar que las mujeres en las marchas hacen mal en desnudarse o en llevar consignas agresivas, realmente me entristece y me violenta muchísimo. No puedo evitarlo”, expresó.

“Banco y me emocionan muchísimo a las mujeres que han puesto el cuerpo en la calle exigiendo por los derechos que nos beneficiaron a todas y espero nunca dejemos de hacerlo, hasta el día que las mujeres desaparecidas indignen más que las mujeres en tetas en una marcha”, cerró Malena.

Las opiniones de Malena Pichot sobre el feminismo después de su cruce con Mónica Farro (Fotos: Twitter)

Sin embargo, un rato después citó el mensaje de una usuaria quien le celebró su gesto. “Muchos interpretaron que la trataste de GATO, así que muy buena tu aclaración y disculpas”, le dijeron a Pichot y la humorista respondió: “Jamás usaría al trabajo sexual como un insulto o como algo despectivo. He dejado claro más de una vez que no soy abolicionista y respeto lo que hacen las mujeres con su propio cuerpo, esto fue lo que desató una polémica inventada por los portales y programas de espectáculos”.

