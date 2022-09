Agustina Cherri mostró su avanzado embarazo y sus amigas reaccionaron de manera inesperada

Agustina Cherri (Instagram)

“Y si te digo que aún falta un montón, ¿me creés?”, escribió Agustina Cherri en su cuenta de Instagram junto a una foto en blanco y negro en la que se la puede ver con un pijama rayado de dos piezas y con la panza que da cuenta de lo avanzado de su embarazo a la vista. La actriz, que ya es mamá de Muna y Nilo de su relación con Gastón Pauls y de Alba de su actual pareja con Tomás Vera, está esperando su cuarto hijo. Y su felicidad fue replicada por sus amigas y colegas.

Jimena Barón le escribió: “Qué bella”. Ángela Leiva, por su parte, se sorprendió y puso: “Wow”. Mercedes Funes no dudó en piropearla “Ay, qué hermosa”. Y Malena Solda hizo una pregunta que dio lugar a todo tipo de especulaciones: “¿Y si son dos? ¡Felicitaciones! ¡Hermosa!”.

Por estos días, la ex Chiquititas se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Chile junto a sus hijos, desde donde compartió varias imágenes a través de sus stories. Allí mostró la impactante vista que tenía de la Cordillera de los Andes, se grabó nadando en la piscina del hotel e hizo un paneo de lo quera su habitación con los chicos jugando.

El posteo en Instagram de Agustina Cherri

Días atrás, en diálogo con Catalina Dlugui para Agarrate Catalina, Cherri había contado cómo había recibido la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Me enteré de que estaba embarazada el día de la entrega de los premios Martín Fierro. Esa mañana, antes de ir al hotel a prepararme, me hice el test y me dio positivo. Estuve toda esa noche como en una nebulosa, con una sensación extraña. Encima, después vino el premio, que no solo me dieron a mí sino al programa y a compañeros... Ese día me fui a dormir sin entender nada de nada”, dijo la ex protagonista de La 1-5/18.

Y explicó por qué había esperado para dar a conocer su embarazo. “Lo que pasa es que estoy más grande, es el cuarto bebé, y también soy más consciente de ciertas cosas que pasan... Quería estar tranquila para contarlo”, señaló. Aunque aclaró que su pareja y ella deseaban mucho la llegada de esta criatura: “Este hijo fue súper buscado. Con Tomás teníamos ganas; siempre tuvimos la idea, no es algo que decidimos hace poco. Había que esperar el momento, nada más. Cuando terminó La 1/5-18 dijimos: ‘Vamos a ver si se da’, y también el destino hizo lo suyo”.

Cabe recordar que, hace un par de semanas, Agustina había compartido con sus seguidores la reforma que estaba haciendo en su hogar con motivo de la llegada del bebé. “Lo prometido es deuda, voy a compartir el proceso de la reforma de nuestra casa. ¡Cada vez somos más! Y esta familia numerosa podrá manos en acción para crear nuevos espacios dentro de la casa original e histórica para nosotros. Nos espera un gran desafío. Vivimos en obra!”, escribió junto a un video.

Agustina Cherri mostró cuál será su nuevo proyecto (Instagram)

Y explicó mientras mostraba cada detalle: “En realidad es una reforma, es una casa que tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde que yo tengo 15 años... ¡Imaginen la historia que hay en esta casa!. Esto muestra la cantidad de años que tiene, la casa original era así, con ladrillo a la vista después se hicieron las reformas, como este revoque blanco y ahora va a seguir”.

“Toda mi niñez, mi juventud, todos mis hijos crecieron acá y ahora se viene uno más. ¡Necesitamos más espacio! por eso estamos agregando un cuarto, cambiando la cocina, un baño, un cuarto nuevo para los chicos. Un montón de cosas que les vamos a ir mostrando porque lo más lindo de todo es que vivimos acá, en obra, con los niños, los perros, somos una gran familia. Veremos cómo sale todo”, cerró la actriz, muy contenta.

