Arriesgaron que la China Suárez estaba en ¿Quién es la Máscara? y Wanda Nara se incomodó

Arriesgaron que La China Suarez estaba en ¿Quién es la Máscara? (Telefe)

En una nueva edición de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro anunció la participación de cuatro personajes: Chincha, la chancha, Olaf, el vikingo, Pecas, la hamburguesa y Mansa, la sapa. Y explicó que si los investigadores descubrían quién era el famoso que se escondía debajo de este último disfraz, debería despedirse del programa. Pero que, si no lo hacían, seguiría en el certamen.

La primera en cantar fue Chincha, que interpretó el tema Sólo se vive una vez. Así, después de que respondiera algunas preguntas, cada uno de los jurados arriesgaron sus nombres. Lizy Tagliani dijo que era Andrea del Boca, Karina La Princesita Tejeda mencionó a Luisa Albinoni, Wanda Nara indicó que era Marcela Tinayre, y Roberto Moldavsky arriesgó que se trataba de Graciela Alfano.

Luego llegó el turno de Mansa, la nueva concursante, que cantó el hit Despechá. ¿Quién estaba allí? Para Moldavsky era Eugenia La China Suárez y lo dijo tomando la mano de Wanda. “No creo que sea tan atrevida”, dijo la empresaria descreída. Pero a conductora recordó que la actriz había participado de la versión uruguaya del programa y aseguró: “Acá todo puede pasar”. “A ella yo ya la desenmascaré”, agregó Nara visiblemente molesta. Y, tratando de sacar a su compañera de ese brete, Karina dijo que era Narda Lepes, Lizy dijo que era Lola Ponce y, finalmente, la ex de Mauro Icardi dijo que era Oriana Sabatini.

Mansa, la sapa, canto Despechá en ¿Quién es la Mascara? (Telefe)

Enseguida llegó el turno de Olaf, que cantó Nothing else matters. Para Roberto, quien se escondía tras el traje era Luciano Castro, Wanda señaló que era Agustín Cachete Sierra, para Tagliani estaba Felipe Colombo y, para La Princesita, era Pablo Echarri. Y luego llegó a la pista Pecas para entonar Mujer amante. Nara dijo que quien estaba debajo de este traje era Pablo Kablan, Lizy indicó que era Luis Trotta, Karina dijo que era Ale Sergi y Moldavsky tiró el nombre de Maximiliano Guerra.

Lo cierto es que, antes de que salvaran a alguno de los participantes, se reveló si alguno de los investigadores había adivinado quién estaba debajo de la sapa Mansa. Y, para alivio de Wanda, se supo que ninguno había acertado. Entonces, tuvieron que optar a quién salvar entre Chincha, Olaf y Pecas, y decidieron que continuara en el certamen este último.

Así las cosas, el duelo final fue entre la chancha y el vikingo. La primera cantó Quizás, quizás, quizás y, el segundo, Demoliendo Hoteles. En ese momento, la tribuna tuvo que votar para decidir quién pasaba a la revancha del domingo y quién debería sacarse la máscara. Y el que continuó en el certamen por decisión del público fue Olaf. De manera que, finalmente, se descubrió que quién se escondía debajo de Chincha era Marcela Tinayre.

Marcela Tinayre era la figura escondida en el traje de la chancha

“Es fabuloso este programa. Yo lo seguí en todas partes del mundo. Es fabulosa la gente fabulosa vos, Nati”, le dijo la hija de Mirtha Legrand a la conductora después de sacarse la máscara. Y explicó que no se lo había condado ni a su madre ni a sus hijos: “Nadie de mi familia lo sabe, solo se lo conté a mis nietos. Tenemos un secreto y por eso eligieron a la chancha. Les gustó y me decían: ‘Vestite de la chancha’”.

Feliz, después de repetir lo bien que la había pasado, Marcela señaló: “Cuando me llamaron dije: ‘Yo no canto, señores’. Pero tuvieron una paciencia fantástica. Gracias y sigan con este programa porque, realmente, vale la pena divertirse. No es un concurso, es un show. Y eso es lo que más gratifica en la televisión”.

