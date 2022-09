Nueva ronda y cambio de reglas en Canta Conmigo Ahora: cómo será el camino a la final

Marcelo Tinelli explicó las nuevas reglas del Canta Conmigo Ahora

Con el Chaqueño Palavecino, Sebastián Almada, The Beats, y Los Caligaris como invitados, comenzó una nueva semana y una nueva ronda ene le ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora: Elige tu destino, bautizaron desde LaFlia a esta nueva etapa del certamen y es que la elección de los concursantes, además de su voz, serán determinantes.

Mariano Rodríguez fue al podio (Crédito: Ramiro Souto)

“Llegó el lunes, una noche tremenda. Tres semanas finales para conocer al ganador de los diez millones de pesos y tenemos una noche tremenda”, dio la bienvenida el conductor y explicó: “Los participantes van a cantar dos canciones, hoy van a estar cuatro participantes y deberán elegir cuál creen que tengan el mejor puntaje. Los mejores catorce participantes estarán buscando su lugar en la final, así que van a quedar doce nada más para la próxima etapa. Atención, cantan dos temas y ustedes en sus casas van a ver el puntaje que les pone el jurado y ellos acá no. Cuando digan me gustó uno más que el otro, por ahí pierden y van al podio con el peor”.

¿Cuántos temas cantarán?

Ahustina Sol eligió la performance que más puntos obtuvo y ganó un lugar en la siguiente ronda (Crédito: Ramiro Souto)

En esta ronda, los catorce finalistas cantarán dos temas cada uno y el jurado va a votar apretando su botón, pero a diferencia de las otras veces, su estrado no se iluminará, no se abrirán los micrófonos, no se parará a cantar ni a bailar. La idea justamente es que no haga gestos que indiquen al participante cómo le fue: el voto es secreto, aunque el público sí lo sabe.

“Ustedes en sus casas van a saber cuántos puntos obtiene el participante, pero acá, en el estudio nadie va a saber cuántos jurados votaron”, explicó Marcelo Tinelli. Una vez finalizadas las performance tres o cuatro integrantes del grupo de los cien realizarán su devolución, pero no podrán decir cuál se las canciones votaron.

Tucho, dando una devolución a los concursantes, sin poder decir si lo votó o no (Crédito: Ramiro Souto)

¿Qué canción es la que cuenta para seguir?

Una vez finalizadas las dos rondas, los cantantes deberán elegir con cuál de los temas que cantaron querrán participar, si con el 1 o el 2, según con cuál crean que les fue mejor. Recién en ese momento el anfitrión del ciclo de El Trece revelará los puntos de cada uno y los tres con puntaje más bajo ocuparán un lugar en el podio. Para alegría o lamento, Marcelo Tinelli también mostrará el puntaje de los temas que los concursantes no eligieron.

¿Quiénes seguirán en carrera?

Nicolás Reyna, atento a la devolución del jurado, quedó en el podio (Crédito: Ramiro Souto)

Así, quienes tengan el mejor puntaje continuarán en juego en la semana 10 y entre los que queden en el podio con menos puntos se hará como todos los jueves un sing off y de ahí saldrá un finalista más. Es decir que al final de la semana habrá doce finalistas y dos eliminados.

Ailén Peralta eligió la canción que mejor cantó y quedó en el segundo puesto del podio (Crédito: Ramiro Souto)

El lunes, con esta nueva metodología se enfrentaron Mariano Rodríguez, Agustina Sol Pereira, Nicolás Reyna y Ailén Peralta. Fue la segunda de ellos quien tras elegir el tema que cantó en segundo lugar, “La llorona” obtuvo el mayor puntaje de la noche (93) y pasó directo a la final. Sus compañeros deberán esperar a ver qué pasa esta noche. Quienes los superen en puntaje seguirán en la siguiente ronda, quienes no, irán al podio para que ellos sigan en carrera.

La semana que viene, los doce se dividen en dos grupos de seis: unos compiten entre lunes y martes, y otro miércoles y jueves. De cada grupo, los tres mejores pasan directo a la final de 10, y los otros 3 van al sing off, que dejará a uno eliminado.

La semana pasada, los concursantes habían hecho dúos con algunos de los integrantes del jurado y la semana anterior había habido duelo entre cantantes para ver quién seguía en carrera. Así, cada semana los participantes deberán someterse a un nuevo desafío en busca de ser el ganador del nuevo programa de LaFlia.

