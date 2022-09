Nati Jota y Mica Vázquez le enseñaron a Maluma a preparar correctamente un mate

Nati Jota y Mica Vázquez le enseñaron a Maluma cómo preparar correctamente un mate

A comienzos de septiembre Maluma anunció que volverá a Buenos Aires para hacer un show: será el próximo sábado 29 de octubre en el estadio de Vélez Sarsfield y las entradas ya están a la venta. En la previa a este encuentro, Nati Jota y Micaela Vázquez viajaron a Colombia para entrevistarlo en el rancho que el cantante tiene en Medellín, su ciudad natal.

“Me encanta Buenos Aires, me llama mucho la atención, me parece muy europeo, me parece muy bonita la vibra. Y lo tengo que decir: las mujeres más hermosas son las argentinas”, dijo el autor de éxitos como “Felices los 4”. “Ay Juancho, no seas pavote”, le respondió Jota, comentario que hizo que el cantante se corrigiera y agregara que “las mujeres colombianas también comparten el podio de las más bellas del mundo”.

“Me levanto 5 de la mañana porque me encanta el campo, amanece tipo 5:30″, contó Maluma acerca de cómo son sus días. Y a pedido de Mica, también reveló el secreto de sus abdominales. “Es todo la alimentación. Entreno por un tema mental. El deporte siempre me ha gustado, es prioridad. Entreno durante la semana y los fines de semana descanso”, dijo. “Un día salgo a trotar, al otro día tengo entrenador y hago pesas, al otro monto bicicleta. Tengo estado físico y trato de cuidarme con la comida”, agregó.

Nati Jota y Mica Vázquez viajaron a Medellín para entrevistar a Maluma

En otro pasaje de la entrevista, las argentinas desafiaron al colombiano a preparar correctmente un mate, ya que en el video que grabó para promocionar su vuelta al país se vio cómo la bombilla estaba al revés. “Para ir a la Argentina, primero tenés que saber hacer un mate”, le apuntó la exnovia de Fernando Gago. “El problema fue mío porque yo no hice el mate, dejé que alguien lo hiciera... Yo cuando hago videos para redes sociales no le doy mucha mente. Soy yo, soy muy real, pasó eso, pam, grabamos. Lo publiqué y luego vi que la bombilla estaba al revés. Pero para eso las tengo a ustedes acá, para que me enseñen”, se justificó Maluma y abrió el juego para que las muchachas le enseñen.

“Además el mate estaba lavado...”, insistó Mica y a la vez le dijo cuáles eran los tips fundamentales para hacer un buen mate. “Una vez que se pone la yerba, se quita el polvo, lo sacudimos. Queda de lado y vos tapás la bombillita y la ponés. Ahora lo vas a hacer vos”, le pidió Vázquez. “Y vos me tenés el mezcal”, le ofreció Maluma haciendo referencia a la bebida de alta graduación alcohólica que estaba bebiendo, la cual destila en su propio rancho.

Maluma intentó poner la bombilla en el mate, pero nuevamente la colocó al revés y las chicas lo retaron. Una vez que le enseñaron la posición correcta, lo hizo y prosiguió. “El agua caliente va pegadita a la bombilla, en el hueco, no tenés que quemar toda la yerba”, indicó Vázquez.

“Ey, ¿pero qué? Mucha presión”, se rió el cantante al mirar a su alrededor y tener que cumplir el desafío. Finalmente, terminó de armar el mate y lo probó. “¡Esto está sabrosísimo, riquísimo!”, dijo. Pero acto seguido, propuso: “Igual seguimos con el mezcal, ¿no?”, le preguntó a las chicas entre risas y se justificó que prefería tomar su bebida para no combinar sabores tan distintos en su paladar.

Con una camiseta firmada por Maradona, Maluma confirmó su próximo show en Argentina (video: Instagram)

Más adelante en la nota, Maluma contó cómo fue que conoció a Diego Maradona y cómo fue que obtuvo la camiseta firmada del Diez, la cual luce en aquel video promocional. “Fue en el mundial de Rusia. Me entregó su camiseta en vida. Fue uno de los momentos más bonitos que me ha dado la música”, aseguró.

