Paz Carrara presenta su primer disco: “Pensaba que mi única manera de escribir canciones era estando triste”

En una reunión puede pasar casi desapercibida, se siente incómoda, insegura, pero una vez que agarra la guitarra su cara cambia. Frente al micrófono ella se transforma, deja atrás todas sus inseguridades. Ahí donde cientos de miradas se posan sobre ella en cada show. Pero en el escenario todo cambia, ahí arriba los miedos desaparecen y Paz Carrara se ve segura. Ya sea en el Movistar Arena, en Niceto o en el Konex, siente que está en un mano a mano con cada uno y se siente indestructible.

“Tengo una guitarra encima y esa es mi protectora, mi compañera, mi todo“, asegura la artista que, a sus 23 años, emprende el mejor año de su carrera, hasta ahora. A sus presentaciones en el Cosquín Rock y en el Quilmes Rock le siguió la apertura del show de Louis Tomlinson, ex One Direction, ante un estadio colmado que se movió al ritmo de sus canciones. Como si fuera poco, el 2022 lo corona con el lanzamiento de su primer disco, Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando), y una gira en la que presentará su álbum por todo el país.

“Es lo mejor que hice hasta ahora, es en lo que puse más trabajo, más tiempo. Me tomó mucho decidir hacer un disco, no fue de un día para el otro. Una historia arranca y termina en él con cada una de sus canciones. Entendiendo el concepto me daba cuenta que mis canciones dejaron de hablar de la muerte y empezaron a hablar de otra cosa, el nombre del disco tiene que ver con eso. Tenía sentido ese título y ningún otro, es polémico, es muy largo, no me importa“, dice la cantante.

Su nuevo trabajo no solo representa un cambio en su carrera, sino también el cierre de un proceso. “Por mucho tiempo escribí sobre cosas re existenciales pero bueno, en mi vida estaba transitando eso y este disco viene un poco más liviano. Viene cargado de alegría, amor y libertad“, cuenta la artista que tiempo atrás perdió a su padre. De a poco, y estrofa tras estrofa, notó este cambio interno, era agotador tener que estar devastada para sentirse inspirada: “Pensaba que mi única manera de escribir canciones era estando triste, estuve mucho tiempo así y eso me definió mucho de chica. La vida se me cambió de un segundo a otro y me hizo cambiar la perspectiva. Hoy me toca vivir otra cosa y a raíz de eso creo que necesito escribir de eso. Está bueno que me toque vivir otra cosa, ya lloré un montón“.

Así forjó un disco que juega y se mueve entre el indie y el pop folk, pero al mismo tiempo llega a tener tintes de reggaetón oscuro. Este álbum también marcó un antes y un después en su estilo de trabajo, ya que antes siempre buscaba productores que vayan con el estilo de música que necesitaba, con melodías nostálgicas, profundas y orgánicas. Ahora todo cambió, la ‘nueva Paz’ —en equipo con Diego Mema y Pablo Jiménez— se animó a saltar y buscar sonidos alegres, como los que se escuchan en ‘Suficiente’, ft Ainda y ‘Ancla’ . Así lograron un material que mezcla cuerdas y beats, algo que la cantante nunca se había hecho hasta ahora.

Todos los caminos conducen a Córdoba

Con todo ese recorrido musical, ahora la artista cordobesa afronta una gira nacional que la llevará a tocar por todo el país, empezando en su amada provincia. Luego visitará Buenos Aires, donde el 1° de octubre buscará enamorar a un Konex colmado; seguirá por Rosario, Mar del Plata, La Plata y Montevideo.

Volverá al punto en el que empezó todo, su carrera, su gira y también su mejor año como artista. Ahí dio el primer paso de este 2022 cuando se presentó, por primera vez, ante miles de personas en el Cosquín Rock. Luego de 12 años de verlo como espectadora, llegó el momento de ser ella quien suba al escenario. “Sinceramente nunca pensé que iba a estar ahí, pero las cosas están cambiando, hoy sí hay lugares para el estilo de música que hago y para un montón más. Fue muy emocionante, más que sentir que cumplía un sueño sentí que había un peso emocional. Fui con gente que ya no está”, dice emocionada, con la voz entrecortada.

Miles de luces se mueven de un lado al otro al ritmo de su música. En lo alto del escenario ella, junto con su guitarra, emocionan a un Movistar Arena totalmente colmado. No puede ocultar la emoción y el asombro, no es ningún sueño, la artista fue la encargada de abrir los shows de Louis Tomlinson en Argentina. “Realmente no estaba esperando tanto de esa situación, fue una re linda oportunidad, una puerta enorme que se abrió. Se sabían mis canciones, cantaron, sacaron sus linternas y las revolearon en el aire. Fue de esos shows que pasaron increíblemente rápido. Salí y tenía una adrenalina como diciendo ‘guay’, ya se terminó, cómo, en qué momento pasó”, recuerda la cordobesa.

—¿Qué te gusta generar en tu público?

—Que les pase algo con las canciones, con mi voz o lo que sea. Para mí la música es eso, conectar con lo que yo siento y si logro poder transmitirles eso me parece un montón. Si tienen ganas de volver a un concierto para mí es increíble.

—En tus canciones soles hablar mucho de los sentimientos.

—Sí, es que yo soy re intensa, siento todo re intenso y me cuesta procesarlo muchas veces. La tristeza, la felicidad del amor, lo vivo muy (hace un ruido de explosión fuerte) y muchas veces no sé lo que me pasa hasta que no lo escribo en una canción. Mis canciones para mí son eso, mis sentimientos a flor de piel.

—¿A dónde crees que va la música?

—Creo que estamos cada vez más cerca de que no haya tantos géneros en la vida, en todo. Me parece que hay muchas cosas que no hace falta que tengan tanta división. Ahora hay bandas que hacen pop, rock y más. Cada vez va a ser más difícil catalogarse.

—De Córdoba a Buenos Aires.

—Me mudé a Buenos Aires como escalón porque me quería ir a estudiar a Berklee, una universidad en Estados Unidos, y caí en la Escuela de Música Contemporánea. Caí ahí, pero pensando que capaz iba a terminar esa carrera para después irme a Boston y después me enamoré de Buenos Aires, fue algo que aparentemente tenía que pasar.

