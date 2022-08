Fanática de River, a Lali Espósito le preguntaron si cantaría en La Bombonera: su respuesta

La cantante le contestó a una seguidora que quiso saber si se animaría a interpretar sus hits en la cancha del xeneixe, pese a ser fanática de River

Lali Espósito no deja de sorprender a sus fanáticos con novedades, shows con localidades agotadas y su histrionismo en su rol de jurado en La Voz Argentina (Telefe). En agradecimiento al masivo apoyo que recibe día tras día, la cantante convoca a sus transmisiones en “vivo” de Instagram a todos sus seguidores, para poder charlar en directo durante un rato. Después del concierto que brindó el sábado, cumplió con la promesa y compartió su emoción por cumplir el sueño de presentar el Disciplina Tour con cada vez más canciones de su próximo disco que ya vieron la luz.

Feliz por las repercusiones, le contó a sus más de 11 millones de followers que sigue en shock por las cuatro fechas de 2022 en las que colgó el cartel de sold out: primero en junio en el mítico estadio Luna Park, y luego en agosto y diciembre en el Movistar Arena. “Secuencia: se agotó apenas salió el segundo. Gracias. ¡Va a ser una fiesta heavy!”, había manifestado en su feed, con un video donde quedó registrada la expresión de sorpresa e incredulidad que le surgió cuando le comunicaron las buenas noticias.

Ahora que ya no quedan entradas, la conversación giró en torno a la posibilidad de agregar nuevos shows, y un usuario en particular quiso saber si cantaría en El Estadio Alberto J. Armando, conocido por todos como La Bombonera. La artista es hincha de River, y lo ha dicho en público en más de una ocasión, así que su respuesta fue acorde al fanatismo que siente por la camiseta roja y blanca: “No puedo tocar en Boca”. De fondo se escuchó la voz de otra mujer, de nombre Marina, que la incentivó: “Sí podés”. Sin embargo, Lali se mantuvo firme en su postura: “No, Marina. Como gallina a mí me costaría”.

Lali con la camiseta de River que le regalaron algunos años atrás

La respuesta de la actriz se hizo viral en cuestión de horas, y muchos de sus admiradores sugirieron que entonces alguna vez suba al escenario en el Estadio Monumental, para hacerle honor a su pasión futbolera. Cabe recordar que en 2017 la ex Casi Ángeles se sumó a una campaña solidaria y recibió una casaca con el número diez y su nombre escrito en la espalda, un presente que le entregó Rodolfo D’Onofrio, por entonces presidente del club.

Este año revalidó su corazón riverplatense en la entrega de los Premios Platino en Madrid, donde ofició de conductora de la ceremonia y tuvo un divertido diálogo con sobre dos clubes madrileños -Real Madrid y Atlético de Madrid- con su colega Miguel Ángel Muñoz. “No sabía yo que eras tan futbolera”, reconoció el actor español, y ella retrucó al grito de: “Sí, soy gallina, soy de River. ¡Vamos!”.

Mientas sigue arrasando con su participación en el ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe, lo cierto es que el público español también podrá disfrutar de los consejos de la cantante en un conocido ciclo. Recientemente confirmó su incorporación a El Hormiguero, el famoso programa de gran audiencia en España que conduce Pablo Motos Burgos. Cuando le dieron la bienvenida en Twitter en el rol de “life coach” (coach de vida) en la nueva temporada, reaccionó en la red social del pajarito y oficializó el nuevo desafío laboral que la llevará de nuevo a la capital española, donde ya triunfó con su personaje en la serie Sky Rojo. Fiel a su estilo, comentó: “¡Life coach! ¡MIEDO! A gata puedo con mi vida Jajajaja pero ahí estaremos!”.

SEGUIR LEYENDO: