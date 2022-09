Flor Álvarez brilló en Canta Conmigo Ahora y generó un impensado cruce entre el Puma Rodríguez y Alejandro Paker

Flor Álvarez y Marisol Otero interpretan "Si tú no estás" en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Canta Conmigo Ahora avanza a paso firme en su camino y nadie quiere perderse la gran final del programa que conduce Marcelo Tinelli en El Trece. La tercera gala de dúos mantuvo en alto en nivel de calidad y emoción y en eso tuvo mucho que ver Flor Álvarez. La participante ciega oriunda de Córdoba se destacó junto a Marisol Otero en el escenario, pero antes conmovió con su historia de vida y luego desató una respetuosa pero intensa discusión entre el Puma Rodríguez y Alejandro Paker.

Las lágrimas se apoderaron del escenario desde la aparición misma de las cantantes. Marisol no ocultó su emoción por dejar un lado su lugar en la tribuna y la gratitud porque se cumplió su deseo de cantar con Flor. Por su parte, la cordobesa agradeció el gesto y devolvió el cumplido. “Ella es amor puro, pegamos al toque onda. Yo soy sensible también y estoy súper contenta de estar con ella”, señaló la participante de 27 años y en pareja con Lucas, artista callejero como ella y presente en el estudio, con quien espera a su primer hijo.

Flor Álvarez y Marisol Otero, de la mano a la final (Ramiro Souto. LaFlia)

Antes de darle paso al tema, Marcelo detectó la presencia de la madre de Flor para preguntarle por la historia personal de su hija. Allí contó que la joven nació prematura, con 28 semanas de gestación, que tuvo un hermano mellizo que murió a la semana y que ella luchó por su vida dos meses en una incubadora. “El oxígeno le provocó desprendimiento de retina y por eso tiene retinopatía”, agrego en relación al origen de su ceguera.

“Tiene tan alta sensibilidad y una dulzura impresionante, sos un ser de luz maravilloso”, destacó Tinelli. “Te adoramos acá”, agregó antes de darle pie a la interpretación. Uniformadas en rojo, Flor y Marisol se pusieron espalda con espalda, respiraron hondo en busca de concentración, la cordobesa se tocó la pancita como último ritual y se despacharon con una hermosa versión de “Si tú no estás”, de Rosana.

El cruce entre el Puma Rodriguez y Alejandro Paker en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Las dos cantantes terminaron fundidas en un abrazo y esperaron a la palabra del jurado, que recién inició sus devoluciones cuando aflojaron un poco las lágrimas: “Me siento identificado con Flor, es una remadora”, dijo Gustavito de Los Tulipanes, muy emocionado. “Me pasa algo desde la primera vez que te vi, trato de cerrar los ojos e imaginarme a tu bebé resonando con tu voz y con tus músculos”, agregó Locho Loccisano.

“Ver a las dos interactuando son imbatibles”, sentenció el Bahiano y destacó el rol de Marisol: “Súper generosa dejando tu lugar para que ella llegue a donde quiera llegar me pareció increíble”. Por su parte, Luciano El Tirri valorizó la condición de artistas callejeros tanto de Flor como de su novio Lucas. “No es fácil estar ahí, cuando llueve, hay sol hace frío, ella está embarazada. Y tenés que tocar todo el día”, alegó. “Acabo de presenciar algo bello, son bellas y lo que hicieron es arte”, cerró Manuel Wirtz con un gran poder de síntesis.

La dupla sumó 97 puntos, suficientes para colocarse entre los mejores 14 del certamen en busca del premio mayor. Y mientras Marcelo continuaba con la formalidad de su speech, Alejandro Paker pidió la palabra para dirigirse expresamente al Puma Rodríguez, uno de los únicos jurados, junto a Celeste Carballo y Bebe Contepomi, que no había apretado el botón de aprobación.

Flor Álvarez y Marisol Otero, espalda con espalda ante la batalla (Ramiro Souto. LaFlia)

“Se generó algo cada vez que viene Florencia, que nos pasa a nosotros, al publico, a vos Marcelo; algo que se rebela y nos invade como una ola de mar. ¿Qué pasó que el Puma, que es de los que más se conecta con todos los participantes, que esta vez no se conectó?”, se preguntó el jurado. Y Tinelli reparó en la paradoja que por primera vez, era Paker el que recriminaba esta actitud al Puma, cuando siempre había sido a la inversa.

“Ellas cantaron bien, pero entre la razón y el corazón siempre tengo que buscar la razón porque emerge y fluye la verdad”, comenzó diciendo el venezolano para justificar su decisión. “Al final de todo esto, los 4 o 5 mejores van a representar a este país a nivel nacional e internacional, de ahí van a salir las estrellas que nos van a reemplazar a todos. Tengo que pensar con la razón y no con el corazón, por eso no me levanté”, agregó redondeando la idea. Quedará para la próxima instancia el desafío de volver a reconectar con el autor de “La moza”, mientras tanto, Flor disfruta de un nuevo paso en esta aventura llamada Canta Conmigo Ahora.

