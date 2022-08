El jurado de Canta Conmigo Ahora lloró con Flor, una joven ciega, y Marcelo Tinelli sorprendió con una propuesta para su marido

Flor, la chica ciega que conmovio a todos en el jurado

Además de la música, la emoción y las historias de vida ocupan un rol fundamental en Canta Conmigo Ahora. En la emisión del miércoles, el jurado se conmovió hasta las lágrimas con la performance de Flor Álvarez, una artista callejera de 27 años de Córdoba, ciega de nacimiento que está esperando a su primer bebé.

“Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Flor, vengo, venimos -se corrigió acariciándose la panza- de Córdoba Capital y esta canción tiene una de las letras más lindas de la vida, si quieren y tiene ganas pueden cantar conmigo, ojalá lo disfruten tanto como yo”, se presentó ante los cien jurados. Fue entonces que comenzó a interpretar el tema “Brindis” de Soledad Pastorutti y de inmediato, además de apretar el botón y pararse, varios de los artistas del estrado comenzaron a secarse las lágrimas.

“Qué lindo cantás, y tu novio, ¿es cantante también’”, quiso saber Tinelli y ella dijo que el “canta tremendo”. Además, dijo que la música es su vida y lo que más disfruta: “Soy artista callejera, trabajo en la peatonal de Córdoba, hace cinco años, doy clases de canto y enseño a escribir música a personas con discapacidad visual”.

Flor y Marcelo, atentos a lo que dice el jurado (RS fotos)

Ansioso, Tinelli le adelantó que tenía muchos votos y ella bromeó: “Ojalá. No los vi”. Al ver que todos en el estudio estaban conmovidos, el anfitrión del ciclo no dudó en darle la palabra la jurado. La primera en hablar, entre lágrimas, fue Melina de Piano: “Basta de llorar, es una cosa que no para esto. Me mató desde que entró y empezó a hablar sentí una energía hermosa de ella, rescatar que está embarazada y no debe ser fácil cantar embarazada porque se te revoluciona todo, estuviste hermosa”.

“Me ericé por completo de pies a cabeza y hacía tiempo que no sentía mi piel erizarse de esa forma”, comenzó el Puma Rodríguez y siguió: “Tanto que fue hasta el llanto. La letra es muy fuerte, me siento reflejado y perdón, pero me emociona. Gracias a Dios que estoy en esto, sintiendo tantas vibraciones, emociones, alegría, divertimento, es un entretenimiento con tantas emociones encontradas. Escucharte cantar y verte ahí es tan fuerte e importante, que me levantaría mil veces a apretar el botón, que Dios te bendiga”.

Coti celebró: “Qué bueno que existe cantar, que maravilla la música, que idioma increíble, que maravilla, tan diferente, tan profundo que nos ayuda y nos hace que este mundo, que la vida sea mejor”. Y Cristian Castró sumó: “Tenés una maravilla en vos y se llama pureza, esa pureza que le pido a Dios tener todos los días. Estoy conmovido y te deseo lo mejor. Imagino tantas cosas, ojalá algún día podamos cantar juntos”. Fue entonces que ella lo interrumpió para contar que en la peatonal canta todos los temas de él porque “suenan” y sin dudarlo, entontó a capella “Volver a amar”.

Lucas, el marido de Flor, pasó a cantar con ella (RS fotos)

Magui Olave, Anita Co, Crash y Marisol Otero fueron algunas de las personas del gran jurado que, aunque no hablaron ante cámara, también se mostraron muy conmovidas y lloraron desde que comenzó la interpretación que finalmente obtuvo 90 puntos.

Siempre atento también a lo que pasa entre el público, Marcelo Tinelli hizo pasar al escenario a Lucas, el novio de Flor, también no vidente. “No entiendo bien qué hago acá”, dijo el hombre de 33 años también cantante y el conductor lo tranquilizó con un chiste: “Yo muchas veces pienso lo mismo”. Fue entonces que la pareja mostró su arte en conjunto y cantaron “Destino o Casualidad” de Melendi.

Rompiendo las reglas del juego, pero en pos de la historia, luego de que Flor fuera al podio el anfitrión del ciclo de El Trece le hizo una propuesta a Lucas: “¿Venís un días como participante?”. Sorprendido, volvió a bromear: “Es la parte en la que te copio a ves y te digo ‘lo sabremos después de la pausa’”. Sin embargo enseguida dijo que sí “adelante”.

