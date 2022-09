Marcela Wonder vivió un hecho paranormal en Canta Conmigo Ahora

Marcela Wonder vivio un hecho paranormal en Canta Conmigo Ahora

Este lunes comenzó una nueva etapa en Canta Conmigo Ahora, en la que los 16 participantes que quedan en carrera deberán cantar junto a alguno de los 100 jurados del certamen. Así lo anunció Marcelo Tinelli al comienzo del programa de ElTrece, donde contó que este segmento se llama Quién Canta Conmigo y luego empezó a presentar a los concursantes.

Lo cierto es que, cuando le tocó el turno a Ailén Peralta, se supo que su compañera de escenario sería ni más ni menos que Marcela Wonder. Y la joven se deshizo en halagos para con la actual integrante de Sex. “Cuando me enteré que iba a cantar con ella me encantó, porque la admiro muchísimo y hay una conexión entre las dos muy fuerte. Así que creo que vamos a completarnos mucho”, dijo.

En tanto, luego de su presentación en el backstage, la Wonder también se encargó de elogiar a su colega. “Cuando me enteré qué iba a cantar con Ailén me puse muy feliz porque es una artista impresionante. Canta increíble. En el ensayo, la verdad es que me sentí muy bien. Me encanta cantar con ella porque tenemos un estilo parecido. Y voy a poner mi granito de arena para ayudarla en la final. Creo que nos vamos a conectar desde el canto del alma”, aseguró.

Ailen Peralta y Marcela Wonder interpretaron En cambio no en Canta Conmigo Ahora

Así las cosas, ambas se encontraron en el centro del estudio para interpretar el tema En cambio no. Y, en ese momento, Ailén sorprendió al conductor al relatar un hecho paranormal que había ocurrido mientras preparaban su performance. “Nos pasó algo muy loco en el ensayo. Estábamos ensayando en el piano y ella me dice: ‘Veo una luz arriba tuyo’. Yo dije: ‘¿Con quién me tocó?’”, empezó contando frente a la incredulidad de Marcelo.

Y luego continuó: “Pero, realmente, tuvo algo de razón. Porque el tema yo se lo dedico a mi ex suegra, que falleció. Y es muy fuerte para mí. Entonces, ella lo sintió enseguida”. En ese momento, la Wonder ratificó los dichos de su compañera. “De verdad, vi un destellito como estas estrellas que están en la pantalla arriba de su cabeza”, dijo señalando a su costado. Y Ailén reflexionó: “Alguien estaba ahí y ella se dio cuenta”.

Entonces, la participante dio más detalles de Vilma, quien había muerto antes del comienzo del certamen. “En el hospital, una semana antes de fallecer, ella me agarró la mano. Yo le conté que había ido al casting. Y ella me dijo: ‘Yo voy a estar ahí, voy a salir de acá y voy a estar ahí’. Así que yo sé que está acá”, relató Peralta. “¡Muy fuerte!”, se sorprendió Tinelli.

A la hora de la verdad, Ailén y Marcela deslumbraron al jurado con su interpretación, logrando 96 de los 100 votos. “Es mucha emoción. Es hermoso cantar, es hermoso sentir, es hermoso emocionarse. Es vivir de lo que amamos, con tanto esfuerzo y con tanta pasión que le ponemos todos. La verdad que también es disfrutar de este momento es muy lindo”, dijo la Wonder sin poder contener las lágrimas. Entonces el conductor marcó la conexión que se notaba entre la dos. Pero la participante, para no romper el llanto, indicó: “Prefiero no hablar. Ella merecía estar acá hoy y la extraño mucho”.

