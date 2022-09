Un participante volvió a enamorar a Crash en Canta Conmigo Ahora: “Ya saludé a mis suegros”

Tomas Gimenez canta "Heaven" de Bryan Adams en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

En un jueves de definiciones en Canta Conmigo Ahora, quedó determinado el cuadro de 16 finalistas. Con doce participantes confirmados, solo quedaban cuatro lugares a dirimirse en los tres duelos pendientes y un sing-off entre el segundo y tercero del podio. Y en medio de la adrenalina y las tensiones, hubo espacio para un ida y vuelta romántico entre un participante y una jurado, que por un momento dejó la música en segundo plano.

El muchachito de la película es Tomás Giménez, un tucumano de 23 años, radicado en la provincia de Santa Cruz y residente actualmente en San Juan. La heroína es Crash, una de las jurados que logró destacarse desde el comienzo mismo de la competencia. El flechazo ocurrió a poco de haber empezado el ciclo, cuando él cantó “Thinking out loud” de Ed Sheeran y ella cayó rendida a sus encantos. Rápido de reflejos, el conductor Marcelo Tinelli les organizó la primera cita allí misma, y cantaron a dúo “Perfect”, otra del británico.

Crash volvió a estar cara a cara con Tomás Giménez (Ramiro Souto. LaFlia)

Con esos antecedentes, Tomás abrió la gala del jueves conmovido por la presencia de sus padres en la tribuna. “Hace muchos meses que no los veo, estamos a muchos miles de kilómetros de distancia y nos vemos solo una vez al año”, afirmó el participante que enseguida tuvo que salir del estado de emoción para concentrarse en su tarea.

Con su guitarra a cuestas, el joven desandó los acordes de “Heaven”, el clásico de Bryan Adams que presentó como uno de los preferidos de su madre. Poco a poco el jurado fue apretando botones y poniéndose de pie, pero él solo tenía en vista a una de las cien. Y fue ella quien empezó la ronda de devoluciones, y de entrada jugó fuerte. “Ya saludé a mis suegros afuera”, avisó en dirección a la tribuna, desde donde María Isabel y Juan Carlos le dieron su visto bueno con una carcajada: “Abrobado”, dijo la mamá. Un problema menos.

Marcelo Tinelli entre Tomás Giménez y Nicolás Reyna, un duelo de alto voltaje en Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

“Me senté a escuchar muy atentamente lo que ibas a hacer y dijiste ‘Crash’ en un momento no?”, preguntó la jurado buscando sacarse una duda. El joven asintió con una pícara sonrisa y la jurado “Ahí levanté temperatura y apreté el botón”. Ya más seria, inició la devolución formal destacando la performance del tucumano. “Sos muy talentoso, tenés una voz raspada muy linda, con un color. Sos el único que viene con su guitarra y lo da todo: te felicito y sabés que me encanta lo que hacés”.

Desde entonces, las opiniones del resto del jurado oscilaron entre el juicio por su actuación y sus impresiones del romance. “Yo sé que sos de Crash, pero qué ganas que me hagas conocer San Juan, Tucuman... no sé por donde andas pero quiero que me hagas girar”, exclamó Reydel. “Siempre elegiste este repertorio que a mí me gusta mucho. Me encanta lo que hacés y también me encanta la pareja que hacés con Crash”, agregó Cande Tinelli.

Las románticas devoluciones de Crash a Tomás Giménez en Canta Conmigo ahora (El Trece)

Hasta un romántico de todos los tiempos como el Puma Rodríguez no se quiso quedar sin dar su punto de vista. “Lo banqué desde la primera vez que lo escuché. Tiene feeling, tiene sentimiento, estás completo”, evaluó. Y respecto a la posible pareja, no tuvo dudas: “Parece que hay romance”. A la hora de contar los votos, Tomás cosechó 91 y quedó en una posición compleja. El puntaje alto le daba buenas chances de ganar el duelo, pero en caso de perderlo significaba su automática despedida del certamen ya que no le alcanzaba para subir al podio.

La pelota estaba del lado de Nicolás Reyna, con notables antecedentes en lo que va del ciclo, que salió a la cancha con “Déjame llorar”, el clásico de Ricardo Montaner. El catamarqueño logró superar los nervios y con 94 puntos aseguró su boleto para la final. A Tomás, le quedó el consuelo de haber mostrado su arte, de haber podido cantar delante de su familia y, el tiempo dirá, quizás haya encontrado el amor.

