El accidente de la China Suárez mientras paseaba con Rusherking por Nueva York

Desde aquella vez en que fueron captados a los besos en el after party de los premios Martín Fierro 2022, Rusherking y Eugenia La China Suárez, avanzan a paso firme en su noviazgo. En varias ocasiones desmintieron rumores de separación, y revalidaron la relación a la que apuestan hace más de cuatro meses. Ambos comparten la pasión por la música y llevan una vida similar como artistas, así que aprovechan cada oportunidad para compartir compromisos cuando sus agendas se lo permiten: esta vez se los vio muy románticos en Nueva York.

La actriz y cantante se encuentra en Manhattan por la invitación de una reconocida marca internacional a un importante desfile, en el marco de la Semana de la Moda. Después de lucir dos glamorosos diseños, asistió una exclusiva cena, donde sorprendió con un vestido amarillo con lunares negros, varias capas de tul y volados, que complementó con zapatos negros de taco aguja. La pareja también se hizo tiempo para recorrer el centro de la ciudad, donde pasaron por una confitería que lleva el mismo nombre de una de las hijas de la China, Magnolia -fruto de su relación con Benjamín Vicuña-.

Mientras caminaban juntos, ya con otros looks más cómodos para hacer turismo, grabaron algunas historias, y en una ocurrió algo inesperado. El cantante filmó en modo selfie, y mostró a la actriz detrás suyo. Al darse cuenta, la ex Casi Ángeles quiso saludar a la cámara y hacer un salto con las piernas abiertas para expresar su felicidad. Justo después de intentarlo, se escuchó un ruido que quedó registrado en la storie, y se vio una expresión de dolor o incomodidad en el rostro de la artista.

La actriz contó que tuvo un percance con el vestido que lució y mostró cómo quedó

En ese momento Suárez lucía un vestido largo, con detalles de encaje y volumen en las mangas con pequeños volados, uno de sus estilos favoritos a la hora de armar su guardarropas. Preocupados, sus seguidores le preguntaron si había sentido un tirón o si se había lesionado, y decidió llevar tranquilidad a través de sus redes sociales: “Quiero aclararles las dudas: lo que sonó no fue mi rodilla, fue el forro del vestido”.

Y agregó con humor: “No le estoy diciendo ‘forro’ al vestido, es lo que tiene abajo, más pegado al cuerpo. Salté con las piernas abiertas y lo rompí. De hecho, ya estaba roto y se los voy a mostrar ahora, si la cámara me acompaña”. Luego enfocó la abertura lateral de la tela, que quedó deshilachada por la forma en que se descoció. También explicó que en este caso no era una pieza de ninguna marca reconocida, sino que lo compró en una feria vintage porque se enamoró cuando lo vio.

Rusherking, por su parte, compartió el video del blooper con un filtro que anuncia “fake” con letras rojas, para dar cuenta de que fue un intento fallido de expresar su felicidad. En las siguientes publicaciones retrataron meriendas, cenas, traslados en auto y caminatas en el corazón de la Gran Manzana. Cabe recordar que a fines de agosto, durante su presencia en la entrega de los Premios Gardel, el cantante derribó todos los rumores de distanciamiento: “Flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”, aseguró. Y también explicó cómo había tomado su repentina exposición mediática: “Es parte de todo esto, hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy feliz con mi relación, muy contento haciendo mi música, laburando mucho, enfocado. Al principio era más difícil lo mediático, pero ahora ya me acostumbré, estoy más tranqui, lo entiendo”.

