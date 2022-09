El viaje de la China Suárez a Nueva York: looks glamorosos y paseos con Rusherking

La China Suárez Presenció Un Importante Desfile En New York

Lejos de los rumores de separación, Eugenia La China Suárez y Rusherking se muestran más juntos que nunca en sus redes sociales. Tan es así, que luego de que una reconocida marca internacional invitara a la actriz a un importante desfile en Nueva York -en donde se está celebrando la Semana de la Moda-, el cantante decidió tomarse un vuelo y acompañarla, una vez que terminó con sus compromisos laborales en Argentina.

Luego de apoyar a Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre, la ex Casi Ángeles abandonó Chile y dejó a sus hijos al cuidado de su ex para poder emprender el viaje hacia Estados Unidos. Una vez allí, mostró el glamoroso atuendo que usó para la primera gala a la que asistió: un vestido negro, con espalda al descubierto y una falda de tul blanco que le aportaba volumen. A ese outfit le sumó dos accesorios claves, una cartera negra con cadena dorada y unos anteojos de sol con marco blanco y negro. Candelaria Tinelli y la diseñadora Natalia Antolin fueron algunas de las famosas que quedaron impactadas por su look y se lo hicieron saber con sus comentarios. Además del atuendo final, Eugenia también compartió con sus seguidores parte del backstage en la que se vio cómo se preparaba para la especial ocasión.

En tanto, la actriz también asistió una exclusiva cena de la misma marca que la convocó, donde sorprendió con un particular diseño amarillo con lunares negros, varias capas de tul y volados en el escote, que complementó con un par de zapatos negros de taco aguja.

Uno de los looks de la China Suárez en Nueva York

Sus momentos libres los aprovechó para disfrutar la ciudad junto a su novio. A través de una story, mostró una caminata que hicieron por las calles de la Gran Manzana, donde se los vio muy acaramelados y luciendo prendas informales.

La China Suárez Y Rusherking Disfrutan De New York

Días atrás, cuando Eugenia estaba filmando una película en Uruguay junto a Joaquín Furriel, habían surgido rumores de crisis en su pareja, alimentados por la complicidad que mostraron los actores en el set de filmación y por algunos comentarios atribuidos al cantante, que fueron oportunamente desactivados.

Además de hermosas postales del país vecino y algunos bloopers que protagonizaron durante la jornada laboral, Furriel sorprendió al mostrar en sus stories de Instagram un regalo que le hizo la Suárez mientras estaban en pleno rodaje. “Torta de ricota de la compa”, escribió junto a una imagen en la que se ve el exquisito postre que le preparó su colega.

Fue Rusherking quien habló al respecto, durante su presencia en la entrega de los Premios Gardel, a los que asistió sin su novia: “Flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”, aseguró. Y también explicó cómo había tomado su repentina exposición mediática: “Es parte de todo esto, hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy feliz con mi relación, muy contento haciendo mi música, laburando mucho, enfocado. Al principio era más difícil lo mediático, pero ahora ya me acostumbré, estoy más tranqui. Y lo entiendo”.

“¿Se viene una colaboración con La China?”, le preguntó una periodista acerca del costado musical de la actriz. “Lo vamos a hacer en algún momento, más vale. La China es hermosa, canta increíble, la rompe. Obvio que lo vamos a hacer”, prometió Rusherking.

