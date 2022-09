El drama de Yanina Latorre: “Una bacteria se me metió en el oído y empecé a sangrar”

Yanina Latorre reveló que tiene una bacteria en su oído (Video: "LAM", América)

Este lunes, la ausencia de Yanina Latorre sorprendió en LAM (América). Es que, salvo excepciones en la que se tomó vacaciones, la panelista no suele faltar a su trabajo. Fue Pía Shaw, que por estos días está conduciendo el programa, quien anticipó lo que le pasó a su colega. “La voy a recibir a ella, le voy a agradecer porque la semana pasada la veíamos que estaba mal, que no se sentía bien y estuvo hasta el viernes acá. Pero pasó un fin de semana fatal”, la presentó, justo antes de que la angelita se conecte vía Zoom.

“Tuve una gripe terrible toda la semana pasada, hice medio reposo porque iba a laburar todos los días para no abandonar el programa ni a ustedes, pero el viernes se me tapó el oído. Yo me imaginé que eran los mocos porque estaba muy congestionada. Pero cuando me fui de LAM, seguía tapada y, a la una y media de la mañana, me empezó a doler el oído de una manera descomunal”, comenzó expresando.

Y continuó explicando: “Pasé una noche tremenda, lloré, no tenía postura, trataba de ver una serie, caminaba, daba vueltas esperando que amanezca para llamar a un otorrino. Y bueno, a las 5 de la mañana el dolor era inconmensurable, un dolor que nunca en mi vida sentí. Sentí algo que estalló y me empezó a salir sangre. Lo único bueno, es que en esa puntada cuando me estalla algo, el dolor cedió. A todo esto, durante la noche me tomé todo lo que vi para el dolor y nada me aflojaba”.

Yanina Latorre detalló vía Zoom el diagnóstico que recibió

“Tenía sangre y si me movía o estornudaba, me salía más sangre. Nunca me había pasado nada igual y me puse a googlear, imaginate lo que leí. Es todo lo que no tenés que hacer”, siguió relatando. En tanto, contó que fue lo primero que hizo cuando amaneció: “Llamé al otorrino de Dieguito (su hijo), que es una eminencia, y le expliqué todo lo que me pasaba.. Me mandó antibiótico, gotitas, corticoide, todo. Y que lo vaya a ver cuando terminaba de operar”.

En este sentido, contó cuál fue el diagnóstico que le dio el profesional cuando la revisó: “Una bacteria de la gripe se me metió en el oído y me generó como una otitis que se llama miringitis bullosa. Eso te hace un montón de ampollas en el tímpano y en el conducto, que crecen y duelen mucho, hasta que revienta alguna y empieza a salir sangre, que fue lo que me pasó a mí la madrugada del sábado. Me limpiaron, me aspiraron y quedé mejor. Pero estoy como sorda, tengo un zumbido en el oído muy molesto que todavía no se me fue, y todavía tengo ampollas. El tema es que estoy tan lastimada que no me pueden sacar lo que quedó”. “Estoy como con una incomodidad, no volví al dolor porque estoy medicada. pero no la estoy pasando bien. Estoy atacada, quiero arrancarme el oído, y sigo con la gripe. Estoy angustiada”, resumió. Además, anticipó que mañana volverá a ver al médico.

En tanto, el doctor Guillermo Capuya, que estaba en el estudio y fue uno de los profesionales que consultó Yanina, explicó de qué se trata esta enfermedad: “La miringitis bullosa tiene que ver con una infección viral, que puede ser el virus de una gripe, de influenza y otros. Se le da antibiótico por la complicación que puede tener”. “La sangre me asustó, pensé que era grave”, cerró Yanina, todavía angustiada.

