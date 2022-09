¿Quién es la Máscara?: así será el reality de canto con 24 famosos de identidad reservada

Así será Quién es la máscara, la nueva propuesta de Telefe

La cuenta regresiva llega a su fin. Esta noche por fin podremos conocer la nueva apuesta de Telefe, un formato probado y con éxito alrededor del mundo pero del que poco se conoce en Argentina: ¿Quién es la Máscara? Es que la propuesta es, al menos, novedosa. Podría ser un concurso entre celebrities como tantos otros, sin embargo, todo es misterio. Serán 24 famosos y no se conoce el nombre de ninguno de ellos. ¿Cómo lo lograrán? Con máscaras, disfraces y una logística de producción enorme, que incluye un contrato de confidencialidad para que nadie desvele el misterio.

Con la conducción de Natalia Oreiro, el ciclo formará parte del prime time de lunes a jueves a las 22.30 horas en reemplazo de La Voz Argentina, que hoy tendrá su gala final. Pero no estará sola: será escoltada por un panel con cuatro investigadores, que se encargarán de hacer preguntas, buscar pistas y elaborar teorías para adivinar quién se encuentra detrás de cada máscara. Ellos son Wanda Nara, Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita.

Karina La Princesita, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Wanda Nara serán los investigadores encargados de adivinar quién está detrás de la máscara (Prensa Telefe)

En cuanto al plantel de famosos, todo es una real incógnita. “Yo no lo sé, ni los investigadores, ni la mayoría del equipo: solo cuatro o cinco de la producción lo saben. Es toda una logística súper divertida para trasladarlos porque los va a buscar una persona que tiene un contrato de confidencialidad. Se tiene que poner la máscara. Lo llevan a otro lugar. Se sube a otro lado. Luego llegan acá con la máscara, con un buzo que dice ´No hables conmigo´, lo meten en un lugar y lo dejan ahí”, anticipó la uruguaya en diálogo con Teleshow aportando aún más curiosidad.

El show propone un impresionante despliegue artístico, elevando la apuesta de lo visual y combinando el formato de talentos con una cuota de misterio, para que también los espectadores desde sus casas hagan sus apuestas. La actriz, cantante y conductora será la encargada de moderar la interacción entre los participantes y los investigadores, quienes, a través de especulaciones, intentarán descubrir el secreto mejor guardado. En tanto, los participantes, darán todo de sí para despistar y no ser desenmascarados.

Todo listo para que arranque Quién es la máscara (Prensa Telefe)

“Estoy muy entusiasmada de volver a la televisión argentina con un programa tan exitoso a nivel mundial. Me encanta formar parte del canal de la familia con un proyecto que genera un nuevo desafío en mi carrera”, afirmó Wanda Nara, que es una de las investigadoras del certamen.

Moldavsky también adelantó su desconcierto. “El otro día quería ir al baño y estaba ocupado. Entonces recordaba un baño que está más alejado saliendo del estudio. Fue como si me hubiera metido en el cuartel del Mossad. Paso una puerta, viene un tipo y me para. ´Voy al baño, sé que acá hay un baño´, le digo. ´No podés entrar´, me frena. Escuchame, puertas herméticas, porque se ve que adentro estaba la figura que iba a cantar. Casi me sacan con un pulóver en la cabeza y me mandan a Guantánamo. Y yo solamente quería pillar”, contó con el humor que lo caracteriza.

El formato

Natalia Oreiro se prepara para conducir el ciclo. La actriz ya había estado al frente de la versión uruguaya (Prensa Telefe)

El nombre original del programa es King of Mask Singer aunque también se hizo conocido como Mystery Music Show y se trata de un concurso de canto de Corea del Sur que se estrenó por primera vez el 18 de febrero de 2015 por la MBC. Será la primera edición del formato en Argentina, que ya fue emitido con éxito en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y distintos países de todo el mundo.

¿Cómo se desarrollará el juego? Cada noche, dos famosos compiten en tres rondas de eliminación camuflados con máscaras y trajes. Los cuatro investigadores deberán guiarse por sus voces para poder encontrar las primeras pistas. Luego, serán sometidos a una serie de preguntas. En la primera ronda, los concursantes cantarán la misma canción, mientras que en la segunda y la tercera, cada uno preparará un tema distinto. De esos cruces, saldrá un finalista que será elegido por el voto del público y del panel, y pasarán a una nueva instancia cuando todos los “cara a cara” arrojen un finalista y solo queden 12 participantes.

A partir del misterio de no saber quiénes son, los televidentes podrán arriesgar desde sus casas distintos nombres aunque solo como un juego casero: la identidad de los participantes recién será revelada solo cuando hayan sido eliminados.

SEGUIR LEYENDO: