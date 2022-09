Wanda Nara despejó dudas sobre la posibilidad de tener otro hijo con Mauro Icardi

Wanda Nara respondió las preguntas de sus seguidores

Hace apenas unos días y antes de emprender el largo vuelo que la llevaría con destino a Turquía, Wanda Nara hizo un vivo con sus seguidores de Instagram en el que habló de varios temas relacionados a su presente. Para empezar, contó que estaba todo más que bien con los productores de ¿Quién es la máscara?, el ciclo de Telefe con el que debuta este lunes en el rol de “investigadora”, ya que se había dicho que estaban enojados con ella por sus escapadas constantes. “Este programa me da la posibilidad de viajar y que mis hijos puedan venir. Voy y vengo todo el tiempo, nos apoyamos mutuamente. Y los fines de semana son siempre libres, no falté a ninguna grabación hasta el momento”, les dijo a los más de 300.000 seguidores que se conectaron para verla.

Lo cierto es que, en medio de esta charla distendida con sus fans, apareció en escena ni más ni menos que su marido, Mauro Icardi. “Te espero porque te extraño, y a vos también Kennys (Palacios)”, dijo el futbolista haciendo referencia al estilista personal de Wanda que la acompaña a todas partes. “Mirá cómo pone que nos extraña. ¿Extrañás a tu papá también amor? Está recontra amoroso. ¿Estás cariñoso?”, comentó entonces Nara, que ya había contado que estaba junto a su suegro.

Sin embargo, antes de despedirse de la gente para subir al avión, la empresaria detectó un nuevo mensaje del actual jugador del Galatasaray. “A ver qué dice Mauro: ‘¿Estas embarazada dicen?’”, leyó. Y, entre el asombro y el desconcierto, le contestó: “No, no estoy embarazada. Me voy que se va el avión, les mando un beso”. Cabe agregar que el comentario venía a colación de las consultas de los usuarios, que fue leyendo Kennys a lo largo del directo, y la dulce espera era uno de los interrogantes que se repetía.

La respuesta de Wanda sobre un posible embarazo

Así las cosas, después de instalar a sus hijos, Constantino, Valentino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual pareja, en Estambul, Wanda emprendió su viaje de regreso a la Argentina. Y aprovechó a contestar algunas preguntas de sus fans que, una vez más, le volvieron a consultar sobre la posibilidad de agrandar la familia. “¿Puede ser que estés embarazada?”, le inquirieron. Y ella respondió terminante: “¡Nada más lejos! Estoy en otro momento”.

Por otra parte, la empresaria explicó que se instalará por un tiempo con su familia en ese país de Europa oriental. “Tengo los hijos más increíbles del mundo., Son los más felices. Con cada mudanza y cambio. Mañana empiezan por segunda vez el cole, este año. Y esta vez en Estambul”, explicó. En otra historia, en tanto, dio más detalles: “Viajé un fin de semana. Mudé mi familia. Presentación y contrato. Busqué casas. Me entrevisté con colegios. Dejé todo organizado. Y mañana inician las clases en Turquía. Y yo volviendo porque el lunes grabamos”.

Wanda habló de su desembarco en Estambul

Finamente, Wanda habló del ciclo en el que acompañará a Natalia Oreiro junto a Lizy Tagliani, Roberto Moldavsky y Karina La Princesita Tejeda, “¿Seguís en La Máscara? ¿Te llevás bien con todos tus compañeros? ¿La produ se enojó?”, le preguntaron. Y ella respondió sin dudarlo: “Amo a todos. Si fuera diferente se me notaría, soy muy transparente. No falté nunca a ninguna grabación. Soy muy obsesiva de mis trabajos. Y cuando firmé sabía que este por los días de grabación me permitía seguir con mis otras actividades y así fue”.

Este lunes, Wanda debuta en ¿Quién es la máscara?

