El motivo por el que Yuyito González no quiere aparecer en la biopic de Guillermo Coppola

Luego de Maradona: sueño bendito, la serie sobre la vida de Diego Armando Maradona que se estrenó n 2021, Star+ puso en marcha El representante, la biopic de Guillermo Coppola, que contará con Juan Minujín como protagonista y Ariel Winograd como director. Y aunque “Guillote” está muy entusiasmado con el proyecto, sus exparejas no coinciden. Sobre todo, Amalia “Yuyito” González.

“Me llamaron de la productora por la serie de Guillermo y yo inmediatamente se lo pasé a una abogada…no quiero saber nada de esta serie, no quiero saber nada hasta que la serie salga porque sé que cuando salga me van a preguntar, no mezclo lo personal con lo público…ni quiero saber porque sé que voy a tener que responder como me pasó con la serie de Maradona, no me enteré de nada, porque no me quiero enterar de nada”, explicó la vedette en diálogo con Gossip, el programa que conduce Laura Ubfal en Net TV.

Cabe recordar que la serie del Diez, en la que se mostró el affaire de Diego con una vedette, interpretada por Romina Ricci, despertó todo tipo de sospechas. ¿Quién era su amante? Adriana Aguirre, María Fernanda Callejón y Yuyito fueron algunas de las señaladas por los espectadores y Amalia respondió con crudeza.

“Me llamaron de la productora por la serie de Guillermo y yo inmediatamente se lo pasé a una abogada…", dijo Yuyito

“No me gusta en absoluto que circule algo que tenga que ver con que yo estuve en fiestas de ese tipo, nunca fue mi onda, jamás. Menos aún siendo yo pareja de Guillermo, un hombre del cual estuve enamoradísima y con quien tuve una hija. No me resulta ni siquiera simpático, publicitario, nada”, manifestó enojada y evidentemente, no quiere que la nueva serie generé más malos entendidos.

Por lo pronto, no es la única que se negó a aparecer, ya que Analía Franchín también puso el grito en el cielo. “Hace veinte años que me separé de Guille. No tengo idea de la serie y no tengo ningún interés en salir”, reveló la periodista en una entrevista con Implacables (El Nueve).

La biopic, en el caso de Guillermo Coppola, no sólo se centrará en la relación tan cercana en su momento con el ídolo popular mundial Diego Armando Maradona y su rol de manager de la figura más importante del fútbol, sino también las anécdotas que suele contar en programas de televisión que siempre generan gran interés en el público.

“Me emociona que hagan una serie de mi vida. Es un regalo a esta altura de mi vida que tantas plataformas se hayan interesado en el desarrollo de una serie. Estoy súper agradecido. No a todos les pasa”, dijo el propio Coppola semana atrás en Intrusos. La serie tendrá distintas caras conocidas. Una de ellas sería Susana Giménez, situación que llevó a Guillermo llamarla para contarle esta noticia y confesó al respecto: “agarré el teléfono, me tomé el tiempo, y le dije: ‘Su, soy Guillote’. Y ella me dijo: ‘¿Quién va a hacer de mí? ¡Fijate cómo la visten!’”.

