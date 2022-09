Las revelaciones de Silvio Soldán: su insólita salida de la radio en pleno éxito, su nueva novia y la vuelta al teatro con un clásico

Alejado de los medios masivos de comunicación que lo llevaron al éxito, Silvio Soldán sigue activo a los 87 años animando fiestas de casamientos y aniversarios en los que recrea las prendas y el cofre de la felicidad de Feliz Domingo, lo que lo hace inmensamente feliz. Pero en pocos días volverá a la calle Corrientes, en el teatro Astral, con “Grandes valores del tango…el musical”, un espectáculo que contará con su conducción y que buscará recuperar la esencia del mítico programa de televisión.

Este domingo en diálogo con el ciclo Contacto Noriega (Radio Splendid-AM 990), el animador y locutor recordó en el inicio de la entrevista su salida de esa emisora donde vivió uno de los mayores éxitos de su carrera Soldán, esquina tango. “En la época de los militares y había un vicecomodoro que estaba a cargo de la emisora, los locutores que estaban de turno tenían que hacerse cargo de todo lo que pasaba en la radio: de lo que salía al aire, y de las cosas que pasaban en el edificio. Un día estando de turno Ricardo David y el negro Clemente Marchant se rompe un elemento de una parte de la radio”, comenzó contando Soldán.

“Al otro día al llegar a la radio, el vicecomodoro recibe un parte con las novedades donde figuraba que se había roto la tapa de un inodoro y decidió despedir a los dos locutores. Al pedir explicaciones por su decisión, el vicecomodoro me dijo ‘Yo vine a poner orden y mis órdenes se cumplen, los dos están despedidos’”, completó Silvio que en solidaridad de sus compañeros decidió presentar su renuncia en pleno éxito.

En otro tramo de la charla, el conductor hizo un análisis de su vida. “Gracias a Dios me siento bien, pero los años están. Me quedaron algunas cosas por hacer, pero estoy contento. El balance de mi carrera es positivo más allá de las cosas malas que me pasaron. Yo me alimento sanamente, pero en la pandemia aprendí a cocinarme y a comer mejor. Todas las mañanas desayuno entre tres y cuatro frutas por día porque el delivery llega un momento que te aburre. Ahora como menos”, comentó.

El 22 de septiembre será el debut de Grandes valores del tango en el teatro que tendrá 10 funciones

En cuanto al amor, Silvio Soldán reconoció sin dar nombres, pero sus recordados romances con Silvia Süller y Giselle Rímolo lo marcaron para siempre. “Hay dos conflictos amorosos míos que se hicieron populares. Pero no me ha ido nada mal. Yo no debo ser fácil para convivir porque tuve convivencias cortas y, además, son complicadas”, reconoció y reveló que está nuevamente enamorado de una mujer que tiene 55 años. “Al lado mío es una chica muy jovencita”, bromeó.

Mientras tanto, el conductor sigue activo laboralmente. Volverá al ruedo con Grandes valores del tango, el programa que supo conducir desde la década del setenta hasta que se terminó en 1992. En esta ocasión, el famoso locutor será anfitrión de un espectáculo que se realizará en el teatro. El 22 de septiembre será el debut de la obra que tendrá 10 funciones.

“Un día me llama Diego Romay y me dice ‘Silvio tenes ganas de soñar conmigo’ y le pregunto: ¿Qué se te ocurrió?”, contó sobre el inicio de este proyecto. “Un homenaje a Grandes valores del tango, entre 8 y 10 presentaciones, pero en teatro”, le respondió el hijo menor del recordado zar de la televisión Alejandro Romay.

“Gracias a Dios me siento bien, pero los años están", reconoció Soldán

“Nos pusimos a trabajar y la semana próxima empezamos los ensayos. Tenemos todo preparado, la orquesta, los bailarines… Va a ser un espectáculo muy bueno con homenajes a Aníbal Troilo, Astor Piazzola, Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese, entre otros. La gente que vaya se va a sentir muy feliz porque es nostalgia pura recordar a grandes valores en el teatro”, describió un entusiasmado Soldán.

Con motivo de celebrar los 70 años del histórico programa radial y televisivo creado por Romay padre, serán parte figuras como Guillermo Fernández, María José Mentana, Alberto Bianco, Néstor Rolán, Luis Filipelli, Guillermo Galvé, Roxana Fontán, además de Raúl Lavié y Néstor Fabián. “Todos los días habrá sobre el escenario un artista distinto y será un show brillante”, adelantó el mitico conductor, animador y locutor que a su edad no se retira y decide traer a escena otro de sus grandes éxitos a las tablas del teatro astral de la calle Corrientes.

SEGUIR LEYENDO: