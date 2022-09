Viviana Canosa rompió el silencio a un mes de su renuncia: “A este gobierno le jode la libertad”

Viviana Canosa, anoche en Instagram (captura de video)

La periodista Viviana Canosa habló por primera vez en público sobre las razones por las cuales decidió renunciar al programa que conducía en A24, hace un mes. En aquel momento, la conductora de “Viviana con Vos”, que se emitía de lunes a viernes a las 21, informó que por diferencias con la gerencia del canal había decidido dejar el ciclo. Anoche, a través de una transmisión en vivo en redes sociales que tituló “A un mes de la censura” brindó más detalles.

Canosa inició su intervención con palabras de agradecimiento para sus televidentes y para quienes durante estos 30 días le hicieron llegar muestras de afecto. “Estoy un poco ansiosa por conectarme por ustedes, impresionada con la cantidad de gente que se está sumando: les quiero agradecer de corazón el aguante que nos han hecho”, introdujo.

Y puntualizó: “Hago periodismo por vocación y no soporté una mordaza”. “A este gobierno le jode la libertad, le molestan los periodistas que piensan, que son capaces de perder su trabajo para no perder la libertad de expresión”, dijo.

Viviana Canosa, anoche, en un vivo que emitió por Instagram

El 5 de agosto, en el horario en el que habitualmente estaba al aire el programa de Canosa, la periodista Marcela Pagano leyó un comunicado del Grupo América en el que se informaba que habían adoptado la decisión de no difundir videos callejeros de grupos violentos que participan de escraches físicos y verbales a funcionarios públicos.

Anoche, durante su descargo, Canosa dijo que atraviesa una situación difícil porque está al cargo de la manutención económica de su hogar y este mes no cobrará el salario por la decisión que adoptó. “Estábamos haciendo un éxito y nadie se baja de un éxito, no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura”, aseguró. “No me fui porque tenía otro trabajo o tengo otro, pero estoy feliz con la decisión que tomé”, desarrolló.

Y reflexionó: “Ellos -por los funcionarios- quieren manejarlo todo, a nosotros, lo que decimos, pensamos y sentimos. Quieren un discurso único, les jode mucho la libertad. Y le tienen pánico a la libertad de expresión”.

“Les gusta el silencio y la clandestinidad para seguir afanando a la Patria y a la República. La mayoría de los medios retrasan, el pueblo va muchos pasos adelante. No comprenden el humor social, de qué trata y desde el programa sentíamos que teníamos la sensación térmica de lo que pasaba. Hablan del discurso del odio y nadie tiene más odio que ellos”, continuó.

Viviana Canosa

Canosa debutó en el ciclo “Viviana con Vos” el 1° de marzo de 2021, en el horario de las 18. En su segunda temporada se mudó a la franja de 21 a 23, un horario que estrenó el 21 de febrero y en el que permaneció hasta el jueves 4 de agosto, día que salió por última vez al aire, junto a sus compañeros Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andrés Bombilla.

El lunes 8 de agosto, el canal hizo un programa especial en el que intercaló imágenes de la silla vacía que solía ocupar la periodista en el estudio de televisión con fragmentos de entrevistas antiguas a referentes destacados de distintos partidos. Fue un gesto para invitar a la periodista a revisar su decisión y que volviera al aire. Daniel Vila, presidente del Grupo América, se había expresado en el mismo sentido en un reportaje concedido a este medio. Pero eso no sucedió: Canosa nunca retomó la conducción del programa, rescindió su contrato, y aún no dio indicios sobre qué hará en el futuro inmediato.

Ayer, durante el tramo final de su intervención en redes sociales, aprovechó además la oportunidad para hablar de actualidad y plantear que el oficialismo está usando el atentado contra Cristina Kirchner para avanzar contra la libertad de expresión y la Justicia.

“Van por todos, despertate porque van por vos. ¿Se acuerdan de Venezuela? La historia se repite, ponen presos a opositores. No tienen límites, son totalitarios, odiadores seriales, no se bancan al que opina, cuestiona o investiga. Van contra la Corte y la justicia, les importa un carajo aunque vos no llegues a fin de mes”, completó.