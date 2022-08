Viviana Canosa rescindió su contrato con A24

Viviana Canosa

Viviana Canosa puso fin a su vínculo con la señal de noticias A24. La periodista, que condujo hasta principios de mayo el programa diario Viviana con vos, lo dio a conocer con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter. “Esta tarde y de común acuerdo rescindí mi contrato con A24!”, escribió en la red social, dando por terminada su relación laboral con la emisora.

Canosa condujo el ciclo desde marzo de 2021 hasta el jueves 4 de agosto. Al día siguiente, su programa no salió al aire y la conductora anunció a través de las redes sociales que hubo desinteligencias con el canal del barrio de Palermo al haberle censurado unos videos con reclamos sociales que ella quería emitir. Ella sintió vulnerada su libertad de expresión.

Al día siguiente, Daniel Vila, presidente del Grupo América, dio su versión de los hechos en diálogo con Infobae: “Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América , y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”, señaló el empresario.

Luego de ausentarse del programa, Canosa escribió una serie de tweets donde explicaba su postura: “Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos”, señaló la conductora. Al respecto, Vila aseguró que “con Canosa o con cualquier otro conductor o conductora siempre pueden haber diferencias de criterio. Y eso es parte de nuestro trabajo y siempre se pueden hablar; y a veces esas diferencias se pueden zanjar y otras veces no. Pero en definitiva siempre hay alguien que tiene la responsabilidad editorial y que la tiene que asumir. Y tiene la última palabra”, explicó el directivo.

Y a continuación, se refirió a lo sucedido aquella noche en la previa del programa: “En este caso particular no hubo ninguna conversación con la periodista Canosa, simplemente el gerente de noticias de A24 -Mariano Besada- le comunicó que el canal tenía esa política de no poner el aire escraches, y entonces ella se manifestó de que si no la dejaban poner al aire el video, no iba a hacer el programa. Y se iba a ir, y fue lo que hizo. En ningún momento el canal le dijo que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. Fue al revés, el gerente (Besada) trató de convencerla de que se quedara. Que esta no era una decisión que tenía que ver exclusivamente con ella, sino que era una decisión editorial del canal. Pero Canosa no lo aceptó”, cerró Vila.

El viernes 5 de agosto a las 21 horas, Viviana Canosa debía comenzar su programa como cualquier día de la semana, pero en el aire de A24 todavía estaba Marcela Pagano. La conductora está a cargo de Para que sepas, el ciclo que lo antecede en la grilla y que normalmente finaliza a las nueve de la noche. Pero este viernes cruzó la franja horaria sin hacer mención a la renuncia de la conductora de Viviana con vos y presentó distintas noticias que marcaban la agenda: un accidente trágico en el río Luján; un rayo que provocó la muerte de tres turistas cerca de la Casa Blanca, en Estados Unidos; los vaivenes del dólar...

Cerca de las 22, Pagano leyó al aire el comunicado del Grupo América, que luego replicó la cuenta de Twitter de A24: “Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales. La empresa ha tomado la decisión de no difundir los mismos. Ello en razón de la agitación que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”.

