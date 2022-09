Lorena Meritano conducirá un talk show de actualidad con la mirada puesta en la mujer

Lorena Meritano llega con Tarde de Chicas a Net TV

La pantalla de NET TV renueva su grilla y anuncia un estreno muy especial. A partir del miércoles 7 de septiembre a las 18 horas comienza Tarde de chicas, un programa de actualidad con el enfoque los temas de interés general. El programa contará con la conducción de la reconocida actriz Lorena Meritano, en lo que será su debut en dicho rol en la televisión abierta en la Argentina, luego de una brillante carrera internacional.

Nacida en Concordia, provincia de Entre Ríos, Meritano estudió modelaje en Italia y actuación en su país natal. En 2001, se instaló en Colombia desde donde proyectó una brillante carrera como actriz internacional. Con los años, dejó su sello en inolvidables producciones como Pasión de Gavilanes, Muñeca Brava, Mujeres Asesinas, Amas de Casa Desesperadas, entre otras y ahora se enfrenta a un nuevo desafío en su país natal.

En cada programa, la actriz conducirá una mesa donde se abordarán en vivo los temas del día, junto a un panel integrado por periodistas, personalidades y especialistas. Junto a ella, estarán figuras como Marcela Coronel, Sofía Stamateas, Romina Traetta y Lucía Levy, quienes intercambiarán sus opiniones con destacadas personalidades invitadas a diario, en un talk show de actualidad. Un programa hecho por mujeres y para mujeres.

Lorena Meritano

Meritano se compró para siempre al público latino con la creación de Dinora Rosales, ese malvado personaje de la exitosa novela de Caracol Televisión llamada Pasión de Gavilanes. Allí luchaba por destruir el amor de sus protagonistas Juan Reyes (Mario Cimarro) y Norma Elizondo (Danna García). La tira tuvo un éxito arrollador en todos los países de habla hispana y a pesar de la maldad de su personaje, dejó un gran recuerdo y muchos lamentaron que no formara parte de la segunda parte de la tira, emitida este año.

Pero no todas fueron rosas en el camino de la actriz. En 2014, Meritano fue diagnosticada con cáncer de mama y después de un año de lucha, logró superar la enfermedad. “El cáncer es un maestro que me enseñó muchas cosas”, destacó la actriz que luego de su recuperación, compartió su experiencia y su lucha para demostrar que hay una salida posible: “Existe una vida después del cáncer y es maravillosa Gracias a Dios”, escribió en uno de los tantos posteos en los que hizo referencia el tema. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las figuras emblemáticas de la lucha contra el cáncer de mama y el amor propio, y sus mensajes motivacionales que han servido de inspiración para muchos de sus seguidores.

“Me enseñó sobre la paciencia -y tengo que seguir aprendiendo-, porque yo era muy impaciente, sobre la tolerancia, la empatía, fortalecer mi fe (no tiene que ver con algo religioso, sino espiritual), sobre saber ponerse en los zapatos del otro, sobre fortaleza psicológica, emocional y física”, destacó en una entrevista. “El cáncer me enseñó a recibir, porque soy una mujer que estoy cómoda en el dar. Ahora aprendí a sentir que yo merezco también recibir, y no hablo de lo material”, agregó Meritano, un ejemplo de lucha y perseverancia.

