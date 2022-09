El fuerte relato de Claudia Lapacó sobre los últimos días de su ex, Rodolfo Bebán: “Es mentira que murió en un geriátrico”

Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó

Hace tres semanas, la Asociación Argentina de Actores confirmó en sus redes sociales la noticia que circulaba por todas las redacciones: “Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento”. El actor, que falleció a los 84, estaba internado en un geriátrico desde hacía muchos años, o al menos eso es lo que había trascendido, sin embargo, no fue así.

Fue la madre de sus hijos, Claudia Lapacó, quien habló por primera vez de la muerte del actor y cómo fueron sus últimos días. Con motivo de la promoción de El buen retiro, la serie de Kuarzo y Flow -que estrenará el próximo lunes 12 y donde la actriz tiene un protagónico junto a Mirta Busnelli, Betiana Blum, María Leal y Luciano Castro-, Lapacó brindó una entrevista al programa Detrás de escena (AM 540) y se animó a hablar de la muerte de su exmarido.

Alfredo Alcón con Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó Verónica Guerman / Teleshow 164

“Falleció hace unos días y lo lamento profundamente. Es lo que le tenía que pasar porque él no estaba bien, ¿y para qué iba a seguir acá? Estaba en su casa, no estaba internado en un geriátrico como dijeron por todos lados. No, no, no. Estuvo unos meses en un geriátrico y ahí estaba fenómeno, y quiso volver a su casa. Inmediatamente, mis hijos lo llevaron otra vez a su departamento”, reveló en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta y Romina Carballo

“¿Estaba consciente en el último tiempo?”, quiso saber Gómez Rinaldi y la actriz contestó: “Sí. La consciencia la tenía, sí. Lo que pasa es que ya cuando hicimos la obra juntos, le había empezado el Parkinson y se cuidaba mucho de sostenerse la mano y no se le veía nada en el escenario. Después fue progresando desgraciadamente la enfermedad”.

Juntos fueron padres de Rodrigo y Diego. Pero el amor se terminó y durante 40 años apenas se vieron. En el 2011 el teatro los volvió a reunir. Compartieron escenario junto a Alfredo Alcón en la obra Filosofía de vida, una bellísima comedia que el público acompañó. “Estaba enloquecida de felicidad de trabajar con esos dos actores y para mí volver a tener cercanía con Rodolfo también fue importante. Ahí nos volvimos a ver después de muchísimos años y cuando terminó el proyecto no nos vimos más”

La actriz también contó cómo fueron los últimos tiempos de Bebán, que los pasó rodeado de su familia. “Mis hijos lo sufrieron mucho y es muy doloroso pero entienden que es lo mejor que le podía pasar porque ya no estaba bien él. Es un horror seguir viviendo así porque ya no sos vos. Lo lamento tanto y le deseo lo mejor. La noticia de su muerte me la dio uno de mis hijos, que me llamó en ese momento. Necesitaban un papel que yo tenía y vinieron a casa ellos dos con el hijo mayor de Gabriela Gilli y Rodolfo, Facundo. Facu vive en San Martín de los Andes y María Daniela en Mendoza, así que se vinieron volando”, relató sobre ese momento crítico. “A Facundo lo pude abrazar, es muy divino, fue todo muy fuerte”, agregó conmovida.

Lapacó y Bebán en la tapa de la revista TV Guía

“Todo el mundo sabe que sufriste mucho la separación y que pasaste años enteros sin hablarle. ¿Pudiste sanar y perdonarlo?”, preguntó Nicolás Peralta y Lapacó fue contundente: “No se trata de perdonar. Cuando estábamos casados entendí que no podía estar con alguien que no quería estar conmigo. No tengo por qué perdonarlo o no; nunca lo culpé. Yo no podía seguir con él después de descubrir el tipo de vida que tenía. No era lo que esperaba para mí. Ese primer verano, estaba trabajando en Mar del Plata, en el Provincial, y él me mandó a Eduardo Rudy a decirme que quería volver. No. Yo no iba a volver porque sabía que él no iba a cambiar”.

Y siguió su relato sobre aquellos años en pareja: “El hizo lo que pudo, seguramente no podía hacer otra cosa y las mujeres lo atraían. Seguramente no pudo manejarlo pero yo no quería esa vida para mí. Lloré todo lo que tenía que llorar pero no me daba cuenta porque él tenía una actitud muy seria, mamá vivía con nosotros y no me daba cuenta”, reveló y contó que, cuando se separaron, sus hijos tenían 2 y 5 años.

“Fui muy fuerte y por eso no dudé. Le dije: ´Hoy te vas y te vas´. Así fue y el día que le dije que se fuera, terminó nuestra historia, nuestro matrimonio. Pero nunca le guardé rencor ni nada, es el padre de mis hijos”, argumentó. “Cada cual hace lo que puede y siente y como él sintió que tenía que hacer esa vida, lo dejé y hasta ahí llegué”, cerró su relató.

