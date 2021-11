“No vivo de mi cuerpo... Me acepto como soy”: Lorena Meritano se mostró al natural y envió mensaje sobre el amor propio

Para muchos es un ejemplo; para otros es símbolo de resistencia y resiliencia. Lo cierto es que Lorena Meritano se ha convertido en una de las figuras emblema de la lucha contra el cáncer de mama y el amor propio.

De hecho, en múltiples ocasiones ha compartido, a través de sus redes sociales, mensajes motivacionales que han servido de inspiración para muchos de sus seguidores y hasta rememora varios momentos vividos en ‘Pasión de gavilanes’, cuando hizo el papel de ‘Dinora Rosales’. Pero recientemente, la actriz posteó una foto acompañada de un mensaje que dejó impresionada a buena parte de su fanaticada.

Lo hizo a través de su perfil de Instagram; allí compartió con sus casi dos millones de seguidores, tres fotos donde ella se muestra sin filtros y exhibe su abdomen. Asimismo, se observan los tatuajes que tiene a cada lado de su abdomen. “Donde no tengas que hundir la panza, quédate. Ahí te quieren de verdad, se lee en una parte del enunciado.

A lo largo de este, señala varios apartados de lo que fue su “época de mierda” y advirtiendo que ahondará en ese tema en su libro ‘Sobreviviete’.

“En esa época fuimos a hacer una campaña a Europa y uno de los productores, el cual por otro lado me quería un montón, me decía: - Estás gorda, comé limones”, narró Meritano.

Adicionalmente, se refirió a las crisis de ansiedad que ha padecido y trató de controlar con comida, con “dietas insanas” y a los varios complejos por su cuerpo a causa del aspecto físico que ella creyó tener.

Finalmente, la artista subrayó que, “hoy tengo 51 años, no soy modelo, no vivo de mi cuerpo, me amo, me cuido y me acepto como soy”. Un post que ha logrado más de 25 mil ‘me gusta y casi mil comentarios, la gran mayoría de usuarios que admiraron su figura y el valor para contar sus intimidades sin tapujos.

Incluso, varios de sus fans se preguntan de qué ‘panza’ habla, haciendo reverencias a su abdomen.

“¡Estás increíble, Lorena! Cada día te admiro más porque haces ver la vida tal cual es. ¡Eres transparente!”; “Eres admirable Lorena, ojalá que muchas mujeres pensaran como tú”; “Eres una gran mujer, una de verdad no de fantasía, mi admiración y respeto, guerrera” y “Excelente mensaje, debo amar a mi cuerpo tal cual es”, fueron las dedicatorias destacadas hacia la actriz.

¿Lorena Meritano actuará en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes?

Más allá de que ya se estén llevando a cabo las grabaciones de la nueva parte de la producción, aún continúan las especulaciones sobre si el elenco que conformó la primera sesión emitida en 2003, estará en la secuela. Lorena Meritano, recordada por ser la villana y quien le hizo la vida imposible a Juan Reyes y Norma Elizondo, no hará parte -de momento- de la entrega que será lanzada en 2022.

“No fui convocada. Dinora se murió, pero bueno sabemos que en ficción puede pasar cualquier cosa. No fui convocada”, aclaró en el programa Acceso Directo. Además, reveló en esa misma charla que en plena pandemia, fue conformado un grupo de WhatsApp con todos los talentos que estuvieron en la primera parte y fue allí donde varios anunciaron que fueron llamados por Telemundo para iniciar los rodajes. En contraste, ella no recibió ninguna comunicación de parte de aquella cadena.

