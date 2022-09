Matías Defederico reveló qué le dijo Cinthia Fernández para que no fuera a Punta Cana

Matías Defederico rompió el silencio en Secretos Verdaderos (América)

Parecía que habían llegado a una tregua. Hace unos diez días, Cinthia Fernández quiso sorprender a sus hijas, Bella, Charis y Francesca, con un viaje a Punta Cana. Pero todo se complicó cuando la más pequeña contrajo una bacteria que le causó un cuadro de gastritis aguda por el que debió ser internada de urgencia. En ese momento, el padre de las niñas, Matías Defederico, se puso en contacto con su ex y todo daba a entender que ambos habían podido dejar sus diferencias de lado para enfrentar una situación tan crítica. Pero no.

“Se intoxicó con algo que comió antes de subirse al avión y llegó deshidratada allá, pobrecita. Y por eso la tuvieron que internar”, había contado el ex jugador en diálogo con Intrusos. Y dejó en claro que estaba “en contacto” con la panelista de Momento D, que había hecho videollamadas para hablar con Fran y que se había ofrecido a viajar a República Dominicana para colaborar en la asistencia de la pequeña. Sin embargo, Defederico nunca llegó a subirse a un avión. Y las críticas para con él fueron despiadadas.

Una vez que la niña se recuperó y pudo retomar las vacaciones junto a su mamá y sus hermanas, Cinthia contestó algunas preguntas de sus seguidores de Instagram. Y, cuando uno de ellos le consultó si era verdad que la relación entre ambos estaba bien y que él se había ofrecido a viajar, su respuesta fue terminante: “¿Bien? Jamás va a sumar esta persona”. Y, como si quedaran dudas, cuando le preguntaron sin habían hecho las paces, aseguró;: “Ni volviendo a nacer”.

Matías Defederico junto a sus tres hijas (Instagram)

Así las cosas, este sábado Defederico decidió romper el silencio en Secretos Verdaderos, dónde reveló cómo fue el diálogo que mantuvo con su ex durante la internación de Fran. “No las puedo ver a mis hijas. Hoy me levanté y, como hacen fútbol en el country, fui, me quedé en un costado y les di un beso”, comenzó diciendo en relación al impedimento de contacto que tendría con las niñas. Y, frente a la pregunta de Luis Ventura sobre la reacción de las pequeñas, agregó: “Vinieron y me abrazaron como siempre”.

En ese punto, el conductor reflexionó señalando que, a pesar del conflicto entre Cinthia y él, era evidente que la bailarina no ponía a las niñas en contra del padre pero no podía lograr una buena convivencia con él como ex. Y el muchacho explicó: “Te soy sincero. El domingo, cuando pasó lo de Fran, nos desbloqueamos (del teléfono). Y yo hasta dije: ‘Seguramente, si esto es algo grave, voy a tener que viajar. Voy a viajar. Y nos va a hacer bien, porque vamos a estar en un momento feo, lamentablemente, pero como familia”.

Sin embargo, Defederico dio detalles de la respuesta de su ex, que fue lo que lo instó a no emprender el vuelo. “El miércoles, cuando ella se vuelve a descomponer a la noche, yo le dije: ‘Cinthia, pasame la ubicación que ahora sí voy a ir’. Y lo primero que me dijo fue: ‘Yo acá adentro de la habitación no te quiero’. En esos momentos, podemos tener millones de diferencias, pero lo importante era la nena. Más allá de la situación que ella estaba pasando allá, dejá un poco el odio, el rencor o lo que tengas para que Fran esté con el papá y con la mamá. Después, solucionaremos como podamos nuestros temas con abogados o como sea”, reveló. Y explicó que, finalmente, optó por no ir para no generar un clima adverso.

SEGUIR LEYENDO: