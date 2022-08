Debutó a los 15 en 30 segundos de fama y estuvo en Canta Conmigo Ahora: Andrés, el colectivero cantor de La Plata

Andres, el colectivero cantor de La Plata en Canta Conmigo Ahora

Andrés Ferreyra estuvo el martes por la noche participando en Canta Conmigo Ahora. Sin embargo, su cara y su voz ya eran conocidos por muchos espectadores. Es que hace un tiempo sus videos cantando se habían viralizado, él es “el colectivero cantor de La Plata”. Además, en su adolescencia había estado en el segmento 30 segundos de fama kids.

“Tengo 32 años, soy colectivero, me dedico a la música desde los quince, soy bailarín de salsa”, contó y confesó: “Me viralicé por decirlo de alguna forma, manejo un colectivo y en La Plata soy conocido como el colectivero cantor”. Al presentarse en el back además dijo que le dedicaba su tema a su hija Lucía que tiene pánico de viajar y no pudo acompañarla ese día.

Ante los cien integrantes del jurado, antes de comenzar su interpretación de “Así era ella” de Cristian Castro, volvió a mencionar su profesión y dijo: “Así como ofrezco servicio con amor para la gente que se levanta a la mañana, el mensaje de esta canción habla de amar a tiempo de vivir el presente para iluminar a la gente con amor. Se la dedico a mi hija y espero que canten conmigo”.

Apenas terminó, Marcelo Tinelli lo felicitó, pero no destacó sus aptitudes para el canto: “Lo que dijimos todos y lo que esta pensando la gente en sus casas, sos igualito a Luis Suárez”. Entonces le dio el pie al jurado invitado, Sebastián Almada que bromeó: “Pensé que siendo Suárez iba a cantar un tema de rock nacional (en alusión al club Nacional de Uruguay), pero me gustó”.

“Tiene una voz redonda y en sonido ayuda, es solo amplificar, todos tienen un instrumento y el de los cantantes está acá (señaló su garganta), son las cuerdas vocales”, dijo Clo que además de cantante es sonidista, y Anahí destacó la interpretación que no fue nada pretenciosa a pesar de su espectacular voz. “Me transportaste, vas a llegar lejos, no pares de cantar porque llegás al corazón”, sumó Brenda Aliendro.

“¡Qué lindas palabras!” agradeció a cien y a la hora del conteo, obtuvo 64 puntos. No le alcanzó para estar en el podio (que cerró con 100,99 y 98) pero sí para llevarse todos los aplausos.

Andrés había irrumpido en los medios a fines de mayo luego de que se viralizara un video de él cantando “Hasta que me olvides” de Luis Miguel, mientras manejaba su unidad de la línea Oeste de La Plata. “Amo cantar, siempre se cantó en mi casa cuando hacíamos las cosas y a los 15 fui a cantar de Tinelli, que mi hermano había ido a 30 segundos de fama kids y quedé”, había contado hace un tiempo a TN.

Él, que hasta ese entonces quería ser futbolista, dio un giro en su vida al pasar por el recordado segmento de ShowMatch y decidió dedicarse a la música, labor que complementa con su turno en el colectivo: “No es que ando ‘lalala’ pero capaz no me doy cuenta y estoy manejando y cantando, reacciono cuando un pasajero me dice algo”.

En sus redes sociales, donde por ahora tiene cuatro mil seguidores aunque seguro aumentarán en las próximas horas, se define como “Artista Pop Latino, Melódico, Bailarín salsa y bachata”. Allí comparte imágenes de los shows que realiza en teatros y bares de zona sur, la mayoría de ellos acústicos, durante los fines de semana cuando no tiene que prestar servicio en la línea de colectivo.

En el verano también había participado del ciclo de América Mandá Play, conducido por Pichu Straneo en el que los concursantes tenían que adivinar quiénes eran los intérpretes de las canciones.

