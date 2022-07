Marcelo Tinelli le dice adiós a ShowMatch: del noticiero deportivo al espectáculo más grande de la televisión argentina

Marcelo Tinelli debutó en VideoMatch en 1990

Suena “Twist and shout” y aunque el tema de los Beatles del disco Please, please me se estrenó en 1963 a más de once mil kilómetros, para muchos argentinos es propio y significa una sola cosa: ya es la hora, empieza VideoMatch, El show de VideoMatch, ShowMatch. Segundos después, Marcelo Tinelli y su ya clásico “Buenas noches América” son el presagio de que los siguientes minutos se disfrutarán. Sonidos que se convirtieron en marca registrada, que recuerdan no solo a un programa de televisión, sino a un momento en la vida del espectador, cuando esperaba a la medianoche a ver bloopers, se sentaba a cenar y a reírse un rato o se involucraba en las peleas de los famosos para distraerse, porque para problemas serios, está la vida.

Este lunes 25 de julio Marcelo Tinelli debutará con el concurso Canta Conmigo Ahora, por la pantalla de El Trece, dejando atrás 32 años de historia -y de historias- con el característico Match, nombre que siempre persistió a pesar de los cambios en el formato, horarios y canal.

“Era una persona muy tímida. Más que tímido era cauto. Recuerdo los sweaters que tenía en escote V de una marca que era mi auspiciante, me ponía saquitos. Hablaba no muy de corrido porque no quería ir muy arriba en el tono, porque me pedían que no fuera tan arriba. Así, recuerdos que no se me van a olvidar. Era un conductor de un noticiero deportivo en la noche y mirá en lo que terminé”, reflexionaba el conductor en diálogo con Teleshow en la entrega de los premios Martin Fierro 2019. Es que sin dudas, aquel joven que al iniciar la década del 90 realizó la primera emisión de VideoMatch, poco se parezca al conductor desinhibido y hombre de la Tv que es hoy.

VideoMatch 1990

La idea era hacer un noticiero deportivo en la medianoche de Telefe. El primer convocado para ocupar la conducción fue Gustavo Luttheral y ante su negativa, decidieron llamar a una joven promesa del periodismo deportivo que ya había dado sus primeros pasos de la mano de Juan Alberto Badía. Así el 1 de marzo de 1990 se emitió por primera vez VideoMatch con Tinelli como anfitrión.

Entre los panelistas estaban los periodistas especializados en diferentes deportes como Osvaldo Príncipi, Gonzalo Bonadeo. Osvaldo Cocho López, Alejandro Coccia, Marcelo el Teto Medina, Felipe Mc Gough, Ricardo Atilio Lanchita Bissio y Daniel Jacubovich. Pero, como la televisión siempre estuvo en movimiento, sin quererlo los videos deportivos que mostraban se fueron convirtiendo en videos de caídas y luego en bloopers, algo más que novedoso para la época en la que Youtube era inimaginable y que solo había unas pocas señales deportivas a las que la mayoría de los espectadores no tenía acceso.

Los videos graciosos, usados como recurso de urgencia ante el bajo rating, fueron tomando cada vez mas notoriedad. Más tarde esos bloopers divertidos se complementaron con sketchs de humor. El primer personaje en pantalla fue el Enano Gula Gula, interpretado por los productores Ricardo Cavanna (también creador de Cablin) y José Kravetz. Y así, las mediciones subían a medida que el humor copaba minutos de aire a tal punto que el ciclo tuvo su versión dominical, Ritmo de la noche, en la que se incorporaron recitales en vivo de bandas locales e internacionales.

El cambio de género del programa terminó de concretarse en 1992 con la incorporación al staff Marcela Feudale como locutora, Diego Díaz, Paul García Navarro como comentarista y Leo Rosenwasser.

El Show de VideoMatch 1995

En 1995 se produce un nuevo hito. VideoMatch deja su histórico horario de la medianoche para comenzar solo algunos días de la semana a las 22.00 con el nombre de El Show de VideoMatch. Coberturas de mundiales, cámaras ocultas en las que se destrozaban autos y cámaras sorpresa con la complicidad de figuras reconocidas como Valeria Lynch (Vale Valeria), Leonardo Greco (La ventana de América) y Andrea Frigerio (La mesa de Andrea), parodias a los programas competidores y la participación de famosos invitados en los sketch fueron algunos de los contenidos que marcaron una época en la pantalla.

Durante aquella década surgieron nuevos nombres, hoy figuras, como los de Pablo Granados, Pachu Peña, José María Listorti, Diego Pérez, los hermanos Korol, Fredy Villarreal, Sergio Gonal, Mariana Brisky, Yayo Guridi, Pichu Stranero, entre tantos otros del semillero.

Rodrigo en "Vale Valeria", la cámara oculta de El Show de VideoMach

En el 2005 al decirle adiós a Telefe el ciclo volvió a rebautizarse, esta vez como ShowMatch y en la pantalla de El Nueve. El programa esta vez combinó humor con realities de talentos como 30 segundos de fama o 30 segundos de fama kids, por ejemplo, en los que Tinelli le prestaba su aire y cámara a desconocidos.

Tras estar solo un año en el canal, el equipo migró a El Trece. Ver el afiche de Tinelli en la puerta de la emisora de Constitución parecía impensado, pero pasó y ahí sigue firme, en la calle Lima. Siguió sonando “Twist and shout” pero el programa dio el vuelco que estaba necesitando tras el cambio de década (y de época). Fue entonces que se incorporaron los segmentos de concursos con famosos, o realities, corriendo un poco a un lado el humor y con una espectacularidad muy poco vista en la televisión local: mega escenografías, aguas danzantes, decenas de bailarines en las aperturas y el dream team integrado por figuras/participantes insospechadas marcaron la excelencia en Patinando por un sueño, Bailando por un sueño, El musical de tus sueños, Cantando por un sueño y La Academia, la última incorporación. El combo además incluía como su nombre lo indicaba, a los sueños detrás de los concursantes, que conmovían a todos los presentes.

Final de La Academia 2021

Aunque el contenido era muy distinto al original, el “Match” en el nombre siempre se mantuvo. Como quien mira fotos viejas con nostalgia, a pesar de que toda la saga de ... por un sueño fue un éxito, Tinelli nunca se alejó del todo del humor y fue intercalando los concursos con otros segmentos como Gran Cuñado, el sketch que parodiaba a Gran Hermano y a los políticos que siempre dan que hablar.

Gran Cuñado

Carlos Menem cerro su campaña presidencial en el programa en 1995 y veinte años después , tras el acto de cierre Daniel Scioli pasó por el ciclo. Aún es recordado el episodio de Fernando de la Rúa confundiendo la salida del estudio o el “Alica, alicate” en la voz de Roberto Peña que le dio notoriedad a Francisco de Narváez. La política siempre estuvo presente en el programa. También el fútbol fue protagonista y en el mundial de Francia ‘98 el equipo entero viajó a transmitir desde los lugares donde se desarrollaba la Copa.

Video/Showmatch no solo le dio pantalla a decenas de humoristas que luego hicieron carrera más allá del mundo Tinelli, sino que gracias a los realities, muchos mediáticos, bailarines y actores lograron ganar mayor visibilidad y otros directamente se hicieron conocidos luego de que, atento al minuto a minuto el conductor los divisara detrás de cámara y los invitara a escena. ¿Cuántos de los famosos hoy vigentes dieron sus primeros pasos en el ciclo? También muchos sueños e historias de vida tuvieron su lugar para poder darle una mejor calidad de vida a alguien.

Final de La Academia 2021

Escuelas de baile volvieron a llenarse gracias al Bailando cuando ShowMatch puso en escena a la actividad, lo mismo con las de patín. Sin haber pisado una pista de baile, el público aprendió términos franceses referidos al ballet.

Con sus variantes en nombres, el programa solo salió del aire en el 2013 y en el 2020 cuando debido a al pandemia todo era incierto en la televisión. Cualquier recorte sería injusto y no alcanzarían los caracteres para escribir sobre más 30 años del que fue uno de los programas más importantes, que sin dudas marcó la historia de la pantalla y del espectáculo nacional. Amado y criticado, en una u otra época (o siempre) todos lo vieron y esperaron a su horario para encender el televisor.

En tres décadas, el ciclo cambió de género, de estilo, sumo y quitó segmentos, pero siempre mantuvo la esencia de su nombre. El lunes, Tinelli regresará a la televisión pero ya no con su característico Match, sino que lo hará bajo el nombre del nuevo formato, Canta Conmigo Ahora, dejando atrás años de historia, no solo de la televisión, sino de las familias que se reunieron y lo siguen haciendo alrededor del televisor.

