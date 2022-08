Jeremías, el hijo de Piñón Fijo, habló tras el conflicto con su padre y contó de qué trabaja

Una foto de Piñón Fijo con su nieta subida a redes, pidiendo volver a verla, desató una guerra impensada: el payaso más famoso del país versus sus propios hijos, Sol y Jeremías. Todo comenzó cuando Fabián Alberto Gómez, tal es su nombre real, había publicado en sus historias un particular mensaje dando a entender que su hija le prohibía el contacto con sus nietos y eso provocó que ambos jóvenes utilizaran sus redes sociales para desmentirlo, e incluso acusarlo de maltratador.

Además, compartieron un comunicado para dar a conocer los motivos por los que ya no trabajan con su padre en los espectáculos, tal como hicieron durante varios años. El artista también brindó su versión, y quedó en evidencia que existen cuestiones sin resolver desde hace un buen tiempo, lo que decantó en la ruptura laboral familiar.

En este contexto, comenzaron los problemas laborales para el payaso más famoso del país: tras más de 30 años de carrera, le cancelaron varios shows que tenía previstos dar con motivo del Día de la Niñez. Y también nació la incógnita sobre el presente laboral de los dos jóvenes, quienes trabajaban como laderos de su padre en el universo infantil y poco se sabe de su vida actual.

Aunque desde muy pequeños vivieron el detrás de escena de los shows de Piñón, y jugaban a subirse al escenario algunas veces, cuando tuvieron que elegir qué estudiar decidieron caminos distintos. Según revelan en sus respectivos perfiles en las redes sociales, Sol estudió Relaciones Públicas y Jeremías se formó en Cine y Televisión. Sin embargo, se sumaron al elenco con su padre: vestidos también con los colores primarios, pusieron en práctica todo lo que habían aprendido durante tantos años. Bailaban, cantaban y tocaban diversos instrumentos, por eso sorprendió cuando, de un momento a otro y sin anuncios oficiales, ya no se los vio formar parte de la factoría Piñón.

Jeremías en su show, en Córdoba

Y ahora entonces, surgió el interrogante: ¿de qué trabajan? La respuesta la dio el hijo del animador infantil. Jeremías Gómez se presentó en un festival en su Córdoba natal y habló con la prensa local que lo aguardó tras el show. En Socios del Espectáculo pusieron al aire una breve entrevista que le hizo un periodista del Canal 2 de Córdoba.

“Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy súper contento”, dijo apenas bajó del escenario y visiblemente nervioso por hablar ante las cámaras, a dos semanas del conflicto familiar. “Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full”, contó asombrado por la participación del público en su espectáculo, ya que temía cuál podía ser la reacción de la gente en tierras donde su padre es tan querido.

¿Cómo sigue tu carrera?, quiso saber el periodista. El joven fue contundente: “Sigo trabajando, seguimos trabajando. Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardínes de infantes, vengo a estas fiestas multitudinarias y me siento Paulo Alondra realmente”, bromeó el joven que tiene un tono de voz similar al de su padre, además de su parecido físico. Por su parte, Sol -que es madre de Luna y León- eligió un camino similar. Junto a su marido, montó una productora y son ellos mismos quienes financian cada espectáculo que ella protagoniza.

Jeremías y Sol, cuando trabajaban con su padre, Piñón Fijo

“Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, había dicho el payaso en una primera instancia sobre el conflicto desatado, aunque unos días después y ante la cancelación de sus shows, advirtió que todo podría continuar en el ámbito legal.

SEGUIR LEYENDO: