Grave denuncia contra Pepe Cibrián por abuso sexual

Raphael Dufort Álvarez denunció a Pepe Cibrián por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal (Video: A la tarde, América)

Esta semana, Raphael Dufort Álvarez ratificó su denuncia contra Pepe Cibrián Campoy por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33. Según lo denunciado, el hecho habría ocurrido en marzo de 2001.

“La denuncia fue ratificada en el día de ayer. ¿Qué significa esto y en qué estado está hoy la causa? Hoy pasó todo a la unidad fiscal, al Ministerio Público Fiscal, para que comience la investigación, que siempre comienza con el análisis de la víctima, que es una pericial psicológica y psiquiátrica al denunciante”, le explicó Raquel Hermida, abogada de Dufort Álvarez, a Teleshow.

“Luego será citado a indagatoria y después tienen diez días para procesarlo. O sobreseerlo. Nosotros vamos a apelar si hubiera sobreseimiento y, para nosotros, el sobreseimiento por prescripción no es sobreseimiento y pediremos que se abra la investigación”, agregó sobre el curso que podría tomar la demanda.

Raphael Dufort Álvarez habló con A la tarde para dar más detalles de su denuncia contra Pepe Cibrián

En 2017, Dufort Álvarez -uruguayo de nacimiento- irrumpió en los medios argentinos para contar lo que sucedió con Cibrián: el director de Drácula había convocado a Raphael para que se encargara de diseñar y confeccionar el vestuario para la obra Las mil y una noches. Pero las cosas se dieron de otro modo.

“En ese momento, Raphael no dijo que lo penetraron, ni habló de abuso sexual agravado. Hubo penetración y, obviamente, hay cosas que no se dicen por una cuestión íntima. El resto de los hechos, los contó todos. Ayer, en el día de la ratificación, amplió un poco contando los malos tratos y la violencia verbal que tenía Pepito Cibrián, y del cual fue testigo”, se explayó Hermida.

Desde Montevideo, Dufort Álvarez dio un móvil con A la tarde (América) y contó la situación vivida con Cibrián, además de contar cómo tomó la decisión de denunciarlo ante la Justicia. “Atrás de un ser humano hay una familia, hay un montón de situaciones muy dolorosas. Esta situación de abuso que tuve fue grupal. Yo fui a su casa en Avenida del Libertador para tener una reunión de trabajo y él quería tener sexo conmigo”, comenzó diciendo.

“Me hicieron una pericia psicológica que duró dos horas y media, en donde removí cosas que fui dejando atrás. Quisiera que esto se corte para siempre, que no estén sueltos estos tipos de seres que usan el poder y que engañan para obtener algo a cambio”, dijo.

Pepe Cibrián fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal y grupal por el uruguayo Raphael Dufort Álvarez

“Iba a ser el vestuarista de Las mil y una noches, tenía una ilusión tremenda y era un dinero importante, porque era en el ‘1 a 1′. Fue un engaño, yo fui creyendo que él me convocaba por mi talento, mi capacidad, porque él lo había visto. Fui acosado por este hombre, quería intercambiar sexo por trabajo”, dijo.

“Quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo que la pasemos bien: ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’, me dijo. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar. Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos, me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta”, recordó Raphael. “Quiero que lo condenen. Es un degenerado, un depravado, un violador”, cerró el uruguayo.

Teleshow se comunicó con Pepe Cibrián y con la abogada Patricia Pablichenco, su representante legal, pero al cierre de este texto no dieron respuesta.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

