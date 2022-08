Florencia Peña recuperó su cuenta original de Instagram: “Sabía que no había hecho algo malo”

Florencia Peña

Después de más de un mes en el que permaneció suspendida por diversos reclamos, Florencia Peña recuperó su cuenta original de Instagram -@flor_de_p- en la que tiene más de 6 millones de seguidores. Durante este tiempo, la actriz creó un nuevo perfil -@soyflorpe- hasta que en la tarde del martes celebró la buena noticia con un video publicado en simultáneo en el que manifestaba su alegría.

La actriz se filmó en un entorno natural, corriendo hacia la cámara y sufriendo un pequeño desliz que no opacó su felicidad:” Me caí y me levanté, un tropezón no es caída. ¡Recuperé mi cuenta!”, expresó Florencia con una sonrisa de oreja a oreja que transmitía su estado de ánimo. “Gracias a todos y todas los que me ayudaron con esta nueva cuenta que abrí. Logré hablar con Instagram Argentina, a su vez me estaban ayudando desde Europa, y gracias a esto se dieron cuenta que se habían equivocado con algunas cosas”, explicó la conductora en la filmación registrada al aire libre.

“Como revieron la decisión, me la devolvieron. Sabía que tenía razón, de verdad lo sabía, porque no había hecho nada malo”, añadió Flor, que contó que también permanece activo el perfil alternativo que creó en los últimos días. “Va a haber contenidos distintos y contenidos en conjunto, pero @flor_de_p sigue”, expresó. En la publicación que acompañó el video, que enseguida se pobló de miles de reacciones positivas, expresó en palabras escritas lo que había festejado a viva voz. “Gracias Instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado”, señaló.

