El mensaje de Lionel Messi al Pollo Álvarez, luego de la desopilante reacción del conductor al conseguir su figurita

La eufórica reacción de El Pollo Álvarez al conseguir la figurita de Lionel Messi

El furor por las figuritas del Mundial de Qatar es total. Y, como buen futbolero, Joaquín El Pollo Álvarez no es ajeno a este fenómeno. Tanto chicos como adultos están desesperados por llenar el álbum y eso es lo que genera que haya escasez en cada lugar en el que se las comercializa. “No, no tengo”, es la respuesta de muchos kioskeros cuando la gente entra a preguntar. Sin embargo, ya hay algunos afortunados que pudieron conseguir varios paquetes e, incluso, conseguir la más preciada: la de Lionel Messi.

Uno de ellos fue el conductor de Nosotros a la Mañana (El Trece), que se mostró eufórico cuando la vio. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, compartió su reacción. Al principio, se lo ve junto a su novia Teffi Russo y su hija, mientras abría uno de los paquetes. “¡Tengo un argentino!”, expresó al ver la parte de abajo de una de las figuritas. A lo que la influencer le responde: “¡No! ¿En serio? ¿Qué número?”. “No lo vi, está la bandera...”, le contesta él, entre risas. Entonces, de a poco va descubriendo la imagen. “¿Cuánto mide? Metro setenta...”, continúa, acrecentando el misterio sobre la identidad del jugador en cuestión. “¡Abrilo, dale!”, le insisten. Hasta que, finalmente, se asoma la cara del Diez. En ese momento, la euforia fue total.

El Pollo Álvarez reconoce ser muy futbolero (IG: @polloalvarez)

Entre gritos y abrazos, los tres se desparramaron en el sillón, mientras el conductor no paraba de repetir. “¡Sí! ¡Vamos Messi!”. “Ya fue el álbum, chicos, nos vimos”, agregó risueño. Su alegría era indisimulable, a tal punto que se puso a entonar la ya reconocida canción que se popularizó en el Mundial de Brasil 2014: “A Messi lo vas a ver, la Copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé”. Pero lo más insólito ocurrió tan solo dos minutos después, cuando al abrir otro paquete, se encontró otra vez con la figurita del también futbolista del PSG. “¡Biennn! ¡Dos tenemos, no uno! ¡Dos!”, gritó, nuevamente eufórico.

Inmediatamente, el posteo obtuvo miles de “me gusta” y de comentarios, pero sin dudas el que más se destacó fue el del propio Messi. “Jajajajajaja ¡qué personajes! ¡qué bueno!”, le expresó el rosarino. Otros de sus colegas del medio como Sandra Borghi, Josefina Pouso, Sofía Pachano y Leticia Siciliani también le comentaron el video, sin poder creer su extrema reacción.

La respuesta de Messi al Pollo Álvarez

En tanto, en las últimas horas se conoció el caso del primer argentino que logró completar el álbum. Se trata de Franco Di Pietro, quien le contó a Infobae que por el Día de la Niñez el pasado 21 de agosto su familia le regaló para compartir con su hermano Nicolás unos 120 paquetes de figuritas .Una vez que pegaron todas las figuritas de los paquetes, Francisco abrió una cuenta de Instagram para intercambiar las repetidas con su compañeros de la carrera de marketing de la UADE.

Di Pietro mostró en su cuenta de Tik Tok el resultado del álbum completo y en menos de 24 horas logró 800 mil views. En las imágenes, Francisco muestra de inicio a fin, todas las páginas del álbum con las figuritas correspondientes. Esto incluye a las más difíciles como los escudos cromados y las selecciones históricas. El Instagram Figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) juntó más de 200 seguidores y a través de él Fran convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, contó.

“Todos me fueron mandando y eso hizo que yo tuviera una gran variedad de figuritas para elegir, por eso pude completar el álbum tan rápido. En unos tres días llegué a cambiar unas 250 con muchos estudiantes de UADE”, señaló.

