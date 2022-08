Batacazo en Canta Conmigo Ahora: un participante hizo 100 puntos pero se quedó afuera

Nicolás Reina hizo cien puntos en el sing off de Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Noche de misiones imposibles en Canta Conmigo Ahora. La vara había quedado alta en la gala del miércoles -con dos participantes con 100 puntos y uno con 98- por lo que cada concursante sabía que tenía una presión extra a sumarle a los nervios de presentarse en el gran show de la televisión argentina. Así lo destacó Marcelo Tinelli durante toda la velada, que transcurrió sin sorpresas hasta el final, donde se vivió una situación inédita en el mes y monedas que lleva el ciclo en la pantalla de El Trece.

El escenario del miércoles estaba caro: el primer puesto era para el trío Woman To Woman, el segundo lugar lo ostentaba el salteño Lucas Díaz y cerraba el podio Nicolás Reyna, oriundo de Catamarca. A pesar de este panorama, no puede decirse que los participantes del jueves no lo hayan intentado y obtuvieron votos que en otras circunstancias les hubieran permitido soñar con la final. Por caso, el Pollo Jofré, mendocino de San Rafael, que sumó 95 puntos con su ternura rockera y se dio el gusto de cantar a dúo con Manuel Wirtz. O Belén Khoury, BK que cautivó con su voz, con su look y su presencia escénica, pero tuvo que conformarse con 89. Seguramente las revanchas les brinden nuevas oportunidades.

Marcelo Tinelli en una noche de sorpresas (Ramiro Souto. LaFlia)

Con la cosecha del día anterior, el podio no se movió y al finalizar la rueda de participantes, Tinelli anunció que las Woman To Woman se aseguraban su lugar entre los 32 finalistas del concurso. Lo que seguía era una situación nunca antes vista en el programa. A Lucas no le alcanzaban sus 100 puntos y se las tenía que ver con Nicolás, que había brillado la noche anterior con “Me va a extrañar”, de Ricardo Montaner.

El catamarqueño salió primero a escena, con sonido de mariachis de fondo y primer plano directo a Cristian Castro antes de identificar la melodía de “La bikina”. El clásico del cancionero popular mexicano hizo cantar y bailar a todos los jurados y hasta contagió a su contendiente que se sumó con unos coros. El resultado fue contundente y logró el pleno de los jurados, el tercero en esta tanda de competencia.

“Es mucha presión”, alcanzó a decir Nicolás en medio de la emoción y en referencia a Cristian. “Tu tesitura es preciosa, y tenés la naturalidad que es lo que más nos gustó”, le devolvió el mexicano. “Y no lo extrañamos a Luismi para nada”, cerró con picardía Celeste Carballo trayendo a la pista la eterna rivalidad de los ídolos.

A Lucas Díaz no le alcanzaron los 100 votos del miércoles y se quedó afuera de Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Ante lo inédito de la situación, el conductor anunció que en caso de empate, iba a elegir a uno de los jurados para que determine al segundo finalista y con esa presión, Lucas salió al escenario para intentar la hazaña. Si la noche anterior se había destacado con el bolerazo “¿Y cómo es él?” de José Luis Perales, esta vez propuso algo diferente y bien arriba con el cuarteto “Qué bonito”, de Banda XXI.

Quizás haya sido la elección de la canción, los nervios del momento o la brillante actuación de su rival. Lo concreto es que Lucas bajó su nivel y se tuvo que conformar con 87 puntos. “La rompiste con tu humildad”, lo despidió Tinelli aunque con un hasta luego, porque le abrió las puertas a una posible revancha. “Es un placer estar acá con mi familia, gracias”, dijo el participante al borde de las lágrimas, antes de estrecharse en un abrazo con el conductor. Los flashes finales se los llevaron las Woman To Woman y Nicolás Reina, con su pasaporte a la final en mano y la ilusión de estar entre los 22 candidatos a alzarse con el premio mayor.

SEGUIR LEYENDO: