Marcelo Tinelli sorprendió a un participante de Canta Conmigo Ahora que hace cinco años no ve a su familia en Venezuela

El regalo de Marcelo Tinelli a un concursante de Canta Conmigo Ahora

“El tiempo de Dios es perfecto y estoy convencido que este es mi momento. Mi nombre es Felipe y vengo de Venezuela, le dedico mi presentación a todos ustedes con mucho cariño, al público y especialmente a mis padres que están en Venezuela y hace más de cuatro años que no los abrazo. Quiero decirles, no es para condicionarlos, que más allá de lo que pase aquí si se levanta uno o los cien, ojalá, eso me va a ayudar un montón para reencontarme nuevamente con ellos. Espero que lo disfruten como lo voy a disfrutar yo y que se contagien de la buena vibra”, se presentó ante el jurado de Canta Conmigo Ahora el artista y de inmediato comenzó su interpretación del tema “Vivir mi vida” de Marc Anthony.

Su baile y su energía fueron contagiosos y gran parte del jurado no dudó en pararse para acompañarlo. “Qué onda maestro! Qué placer conocerte”, dijo Marcelo Tinelli al ingresar al centro del escenario y el concursante le contó que hace muchos años en su país miraba Ritmo de la Noche.

Gabriel y Daniel, los hijos de Felipe, se animaron a subir al escenario

En una emisión muy especial, Felipe estuvo acompañado por su pareja y sus cuatro hijos, dos de los cuales “cantan más” que él, dijo y el conductor los invitó a hacer una performance. “Por ellos yo estoy acá”, dijo el papá orgulloso de los mellizos Gabriel y Daniel. Entonces, super decididos, los nenes de diez cantaron “Sin principio ni final” de Abel Pintos, a capella.

“Están fuera de concurso porque no hicimos Canta Conmigo Kids”, advirtió el anfitrión del ciclo y le dio pie a los chicos para mostrar su arte que fueron aplaudidos por todos los presentes en el estudio.

Felipe con Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

Pero el momento más emotivo de la noche aún no había llegado. “¿Por qué decís que hace mucho no ves a tus papás?”, le preguntó Tinelli a Felipe. Entonces él explicó: “En marzo del 2018 fue la última vez que abracé a mi papá y mi mamá, mi papá está ahorita muy malito, está mal. Yo lo que le pido a Dios es que me dé la oportunidad de verlo vivo por última vez, yo sé que me lo van a dar. Con esto, se abrirán puertas para lograr eso en un tempo lo más corto posible”.

“La música me ayuda mucho en la vida, ahora post pandemia se puso difícil para alguien que no es tan profesional y trato de llevarlo adelante”, dijo y reiteró: “Los tiempos de Dios son perfectos, ellos me motivaron a hacer esto y no sabía que iba a tener tanto alcance y la aceptación de tantas personas tan importantes en la música, agradecido a los que se levantaron y a los que no, porque me escucharon y cuando lleguen a su casa van a decir ‘el muchacho venezolano’”. Aunque de inmediato interrumpió para reírse de haberse calificado como “muchacho” ya que tiene 46.

El conductor, siguió indagando: “En el trabajo te dan el espacio para ver a tus viejos si pudieras hoy, ¿te falta la posibilidad económica?”. “Si, porque los boletos por la situación de Venezuela están imposibles, no me dan con el sueldo que tengo, quince días me dan de vacaciones podría usarlos, me tocan en diciembre, se puede hablar y le pido a Dios que me de chance de que mi papá llegue a enero, sé que puede ser así”.

Sin más rodeos, Tinelli le dio una inesperada noticia: “Ahora vamos a hablar con ellos respecto a lo que vieron. En nombre de la producción del programa y mío te voy a dar la posibilidad de que tengas el boleto para ver a tu papá, es un placer, cuando vos digas, después lo que pase acá y con tu carrera, pero es un regalo mío y de la producción”.

Emocionado Felipe agradeció y repitió que los tiempos de Dios son perfectos. El primero en hacer la devolución fue Cristian Castro: “Me conmueve mucho, me gusta su color de voz, me parece apto, tiene buena trompeta y es precioso lo que escucho, agradecido de que estés acá”.

“A ver le puntaje del amigo venezolano que se va a reencontrar con sus viejos en Venezuela”, insistió Tinelli y anunció que Felipe obtuvo 98 puntos, quedándose así el segundo puesto en el podio.

SEGUIR LEYENDO: