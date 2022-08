La reacción del Chino Darín al ver una foto de Úrsula Corberó desnuda en la playa: “Toy saladita”

Úrsula Corberó y el Chino Darín pasean por Cadaqués en España

Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan más de seis años de amor, y al compartir una carrera actoral llena de compromisos, cada vez que encuentran un espacio libre en sus agendas, aprovechan al máximo el tiempo juntos. Instalados en España la mayor parte del año, salvo algunas escapadas a Buenos Aires para visitar a la familia del actor, tienen en común su deseo de conocer nuevos lugares y recorrer el Viejo Continente en sus vacaciones. Por estas horas se encuentran en Cadaqués, en la provincia de Girona (Cataluña), y disfrutan de temperaturas veraniegas.

La ola de calor asfixiante que tuvo lugar los meses anteriores dio un poco de tregua, y la pareja pudo relajarse en la pileta, degustar platos de la gastronomía local, y salir a pasear por el centro. Con más de 23 millones de seguidores en Instagram, la actriz española atrae muchas miradas en sus redes sociales, pero mantiene un bajo perfil en sus publicaciones. A modo de resumen de todo lo que están viviendo en la estadía, recopiló diez fotos y las compartió en un posteo que tituló: “Toy saladita”.

La primera de las postales fue la que más llamó la atención: se la ve sonriente sentada en la mesa frente a un plato de pastas, en toples, y cubre parte de su cuerpo con un bowl lleno de ensalada. Sonriente y con el cabello mojado, posó para la cámara en otra serie de imágenes con una microbikini roja, y culminó el álbum con otra foto recostada en el sillón, mientras toma la mano de su novio.

El intercambio de mensajes entre Úrsula Corberó y el Chino Darín en Instagram

El Chino no dudó en retrucarle las fotografías con un piropo: “Tas rica”, y su comentario no fue el único, ya que Úrsula recibió una catarata de elogios. Su excompañero de elenco en la última temporada de La Casa de Papel, Miguel Ángel Silvestre también dijo presente y expresó: “Diosa”; al igual que Nathy Peluso: “Preciosa mi niña”, junto a otros famosos que la halagaron, tales como Iván Gómez, Karol G, Dolores Fonzi, y Greta.

Otra de las postales que subió la actriz española en medio del álbum de su escapada por el Mediterráneo (Instagram @ursulolita)

Los inicios del flechazo romántico se remonta al 2015, durante el rodaje de la serie La embajada, donde se pusieron en la piel de una pareja, que terminó convirtiéndose en realidad. A principios de abril de 2016 dieron a conocer públicamente su relación y al final de ese año compartieron unas vacaciones en Miami. “Estoy muy contenta, ¿se me nota? Él es divino, no me había pasado nunca estar trabajando y que surja el amor así, pero hay cosas que son inevitables, suceden y hay que tratarlas con naturalidad”, contó en aquel momento la actriz.

A principios de mayo tuvo lugar la entrega de los Premios Platino, y algunas declaraciones del hijo de Ricardo Darín se hicieron virales. “¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, le preguntó un periodista español en la alfombra roja. “¿De España? Mi mujer”, fue la audaz respuesta del actor. “No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad”, agregó. Acto seguido, el mismo reportero le preguntó cómo la definiría: “Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”.

Úrsula Corberó, romántica en sus días de relax con el Chino Darín (Instagram @ursulolita)

“Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella”, aseguró. Por último, quisieron saber si piensa pasar por el altar, y detalló: “No hace falta”. “Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”, replicó otra periodista. “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”, reflexionó.

Por ese entonces Corberó se encontraba filmando Lift, una nueva película producida por Netflix. El largometraje inició las grabaciones en Irlanda del Norte, con algunas escenas en Gran Bretaña y Francia. Aunque todavía se desconoce el argumento, la plataforma de streaming anticipó que será una comedia de acción sobre una banda internacional de atracadores que tendrá como objetivo evitar un ataque terrorista en pleno vuelo de un 777 de Londres a Zúrich.

