El mensaje de Matías Defederico a su hija Francesca, internada en Punta Cana: “Fuerzas a la morocha desde acá”

En el Día de la Niñez, Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas con un viaja a Punta Cana. Charis, Bella y Francesca se enteraron cuál era su regalo recién cuando se subieron al avión. Sin embargo, aún no pudieron disfrutar de sus vacaciones ya que la menor de las nenas comenzó a vomitar en el avión y al arribar al destino, tuvo que ser internada.

A seis mil kilómetros de distancia, desde Buenos Aires, Matías Defederico se comunicó con su ex esposa y contó cómo está su hija. “Gracias a todos por la preocupación. Fran está mejor. Recién hablamos por videollamada pero se tiene que quedar unos días más en observación”, escribió en una historia de Instagram.

Luego siguió: “Por lo que dijo el parte médico que recién hablé con Cinthia, una bacteria de algo que comieron antes del viaje. Gracias a todos y mandémosle muchas fuerzas a la morocha desde acá. Que se recupere pronto, te amo hija”.

La panelista de Momento D había contado en sus redes sociales que había preparado una sorpresa para las mellizas y su hermanita menor, pero no llegó a dar detalles y mostró que la nena estaba internada. Fue recién horas más tarde que en Mañanísima contaron que ni ella ni las chicas estaban en la Argentina, sino en Centroamérica y que la nena fue internada apenas llegaron a destino, ya que estuvo todo el vuelo vomitando.

“Venía todo bárbaro hasta que terminamos así”, escribió Fernández en una historia junto con una foto de su hija en la cama de un hospital, tapada con un toallón verde y se observa que por uno de sus brazos le están dando suero a través de una vía. “Qué desgracia che, ya les contaré, mi bebé está bien, le están pasando suero”.

Esta mañana dio más detalles: “Buen día, por acá andamos tristes, parece que Fran queda internada por una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Estamos esperando al doc”.

Además de agradecer los mensajes, le pidió a sus seguidores que hicieran fuerza. “No puedo creer la mala suerte, de preparar algo con tantos meses y tanto amor y que justo le pase esta desgracia y no pueda disfrutarlo”, dijo en referencia a la sorpresa que armó para las nenas por el Día del Niñez. “Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”, agregó.

En otra historia, compartió una foto de la nena con su osito, al que mandó buscar: “Es perezoso, a ver si la cura. Por acá solo esperamos los resultados y al doc a ver qué hacemos”.

Hace unas semanas Cinthia había estado de vacaciones con Charis, Bella y Francesca en Bariloche disfrutando de la nieve. En ese momento, varios seguidores la criticaron por haberse ido de viaje durante la época de clases. Por supuesto, fiel a su estilo, ella respondió: “Por suerte, de casi 6 millones de personas que me siguen, hay tres bolu... nada más, es poco. Me dicen: ‘¿Y el colegio?’ Se ve que soy una pésima madre que por una semana de vacaciones, las voy a traumar y les voy a matar la educación de toda su vida”.

“¿Por qué no se van a cag...? En mi profesión, te vas cuando te dan los días, cuando podés. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones y entonces soy la peor madre del mundo. Preguntále a mis hijas, que seguro me dicen: ‘Sos la peor madre del mundo por hacerme faltar una semana y perdernos el colegio’”, siguió.

“Hago lo que puedo y ocúpense de la educación de sus hijos, todas estas manga de resentidas y envidiosas”, cerró sobre el tema y luego fue directo a quienes la critican por usar canjes: “Amores, si no entienden lo que es, cierren la boca porque los canjes no son solo canjes, son acciones publicitarias; algunas son pagas, y otras son por intercambio de cosas en donde una ayuda a un montón de emprendedores. Pero bueno, a la gente le cuesta entender. Bien que si les darían una remera, se tiran en el Lago Nahuel Huapi... Envidia, me tienen envidia”.

