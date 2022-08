Luisana Lopilato compartió un video de la previa y el momento en el que nacía Cielo, su cuarta hija con Michael Bublé

Luisana Lopilato compartió el video del parto de Cielo, su cuarta hija con Michael Bublé

La actriz argentina Luisana Lopilato y el cantante canadiense Michel Bublé se convirtieron el pasado viernes en padres por cuarta vez al nacer en la ciudad de Vancouver la pequeña Cielo Yoli Rose. “Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! ¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos!”, escribieron ambos integrantes de la pareja en redes sociales, tanto en castellano como inglés.

De esa manera, la familia Bublé-Lopilato sumó un nuevo integrante a Noah, de 9 años, Elías, de 6, y Vida, de 4. La llegada de la nueva integrante había sido anunciada en febrero pasado, pero el nombre fue reservado hasta el momento del alumbramiento. Pero, a 48 horas del nacimiento y en medio de la emoción de la bienvenida a la beba a su familia, Luisana compartió imágenes de intimidad de su parto.

“Relato de un día inolvidable. Tocar el ‘CIELO’ con las manos”, escribió la actriz en sus redes sociales junto a un video donde se la ve mostrando su enorme pancita antes de dar a luz y los momentos previos a la llegada de su hija. “Te amamos profundamente”, agregó en el posteo que también muestra el acompañamiento del cantante en la sala de parto, el recibimiento de Cielo y la felicidad de la figura de Casados con hijos al amamantar por primera vez a su beba.

Luisana esperó la llegada de Cielo con tranquilidad, en familia y en contacto con sus seguidores de Instagram. Previamente había celebrado el baby shower rodeada de su entorno más íntimo. Fue un día muy especial y nos vamos despidiendo de la panza. Gracias a mis amigas y familia que se encargaron de preparar un baby shower espectacular, me hicieron sentir muy especial y querida. Ahora sí, entramos en la cuenta regresiva”, escribió junto a un álbum de la celebración con sus seres queridos.

Horas antes de ser mamá se abrió a un juego de preguntas y respuestas en la red social en donde tiene más de seis millones de seguidores. Allí contó que iba a ser “un parto muy cuidado y acompañado, pero no va a ser en casa”. Por otra parte, una internauta quiso saber el sexo y el nombre de su futura hija. “Es una bebita... y es todo lo que puedo contarles por ahora”, expresó dejando un manto de duda que finalmente fue develado como Cielo Yoli Rose.

El primer posteo de Luisana Lopilato tras el nacimiento de Cielo

“¿Cómo te venís sintiendo? ¿Nerviosa o más relajada?”, fue otra de las preguntas que le llegaron. “¡Me encanta estar embarazada! Amo todo el proceso, pero ahora que estoy muy, muy cerquita de la fecha, me siento un poco más ansiosa. La queremos conocer ya”, admitió la ex Rebelde Way. Sus deseos fueron órdenes y este viernes se convirtió en madre por cuarta vez.

Aunque en ese momento no había querido revelar el nombre de su pequeña, sí pudo adelantar quién lo eligió: “Uno de sus hermanos. Ya falta poquito para que se enteren”, anticipó. Y también dejó en claro que no es la única ansiosa de la familia. “Con esta carita preguntando a cada rato cuánto falta, como cuando te vas de viaje ¡Me matan de amor!”, escribió junto a una imagen risueña de Bob Esponja.

Recordemos que Luisana Lopilato se prepara para participar en la recreación de la exitosa Siticon Casados con Hijos en su rol de Paola Argento, en enero próximo. La pieza teatral en el Gran Rex contará con la mayor parte del elenco original compuesto por su hermano Darío, Guillermo Francella, Florencia Peña y Marcelo De Bellis. En cambio, no estará Érica Rivas, reemplazada por Jorgelina Aruzzi, quien será la nueva novia del personaje de Dardo.

