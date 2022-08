Flor Álvarez, la participante ciega, tuvo su revancha en Canta Conmigo Ahora: la emotiva decisión de su novio

Florencia Álvarez, la participante ciega de Canta Conmigo Ahora volvió a emocionar a todos

“Llega una noche muy especial, la esperadísima noche de la revancha. Después de doce galas, doce participantes tienen la posibilidad de conseguir una oportunidad en la final para ganar 10 millones de pesos”. Con esta frase, el conductor Marcelo Tinelli anunció el lunes esta nueva etapa en Canta Conmigo Ahora.

Con este panorama, se abrió el juego al regreso de algunos participantes que dejaron su sello en su participación. Y en este grupo sin dudas se encuentra Flor Álvarez, una artista callejera de 27 años de Córdoba, ciega de nacimiento que está esperando a su primer bebé. La joven estuvo acompañada por su pareja, Lucas, que también tuvo su oportunidad de mostrar su talento. Rompiendo las reglas del juego, el conductor le hizo una propuesta a Lucas: “¿Venís un día como participante?”.

La consulta quedó en pausa hasta este martes, cuando Flor volvió por su revancha, con Lucas haciendo el aguante a un respetuoso costado. “Que bueno que vuelva ella, me quedé super triste cuando se fue”, reflexionó Coti Sorokin al verla entrar y antes de escucharla interpretar “Corazón hambriento”, de India Martínez y volver a cautivar con su talento.

Flor Álvarez durante su participación en la revancha de Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

Durante la audición las cámaras se fueron con Lucas, y al finalizar Marcelo fue a su encuentro, para reiterarle al propuesta de sumarse al certamen, que encontró una honesta y respetuosa negativa: “Me cuesta decirle que no. Tengo el mate puesto en el brillo de Flor”, replicó el cordobés. Con algo de sorpresa, Tinelli empezó la recorrida por el jurado que se deshizo en devoluciones positivas.

“Buenísimo volver a escucharte. Cantás con matices, con volumen, haces lo que querés con el instrumento que Dios te ha dado y es una bendición tenerte aquí”, señaló Manuel Wirtz. “Puede cantar lo que quiera, es una genia, un ejemplo”, agregó Cucho Parisi de Los Auténticos Decadentes. “Estoy super emocionada, interpreta muy bien lo que canta. Sé lo difícil que es para la gente del interior cumplir su sueño, y ahora que son tres es más lindo todavía. Que se quede, que no se vaya”, anheló su coterránea Magui Olave. “Es una caricia al alma escucharte”, cerró Ana Paula.

A su turno, el Bahiano retomó la presencia de Lucas en el estudio y les formuló un pedido especial. “Se lo merecen los dos, estaría bueno que él la acompañe. Porque toda la gente que está acá se merece escuchar a esos dos cantantes. Mi pedido personal es que subas al escenario y creo que no soy el único”, afirmó el ex frontman de Los Pericos

Lucas y Flor sobre la pista de Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

Después de una pequeña deliberación resolvieron hacer una versión conmovedora de “Recuérdame”, de Marc Anthony. “Son esos momentos difíciles de ponerlos en palabras”, admitió Tinelli mientras se acercaba con lágrimas en los ojos. “Son una pareja hermosa por dentro, por fuera. Se nota que se tienen tanto amor y me da orgullo que sean artistas callejeros y que la vengan luchando para tener un laburo digno”, afirmó el conductor.

“Flor sos divina, Lucas sos un ser increíble. Es un placer tenerlos acá, aunque estés o no en el programa”, siguió Marcelo, hasta que el joven lo interrumpió. “¿Me entendes?”, le preguntó Lucas, casi exculpándose. “Te entiendo perfectamente”. respondió comprensivo el animador. “El amor que se tienen se nota, se siente. Hay cosas que no se necesitan ver, se necesitan sentir. Lo que trasmiten ustedes no es otra cosa que dejarse sentir, dejarse llevar. Felicitaciones”, cerró el conductor.

Los 94 puntos la posicionaron a Flor en el segundo lugar, por lo que debió medirse en un sing off con la tucumana Magalén Martínez. Y con su versión de “Algo más” de La Quinta Estación se impuso por 92 a 67, ganándose la posibilidad de pasar a la instancia final del certamen. Seguramente, con Lucas alentándola desde la platea como su primer fan.

