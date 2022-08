Odino Faccia, jurado de Canta Conmigo Ahora, fue convocado para la Declaración de Paz ante Naciones Unidas

Odino Faccia en Canta Conmigo Ahora (Instagram)

Odino Faccia es uno de los músicos que engalana el jurado de Canta Conmigo Ahora. El cantante argentino, oriundo de la ciudad de Berisso, es reconocido como la Voz por la Paz en el mundo y en la actualidad es uno de los candidatos a Premio Nobel de la Paz. Motivos más que suficientes como para que Marcelo Tinelli quisiera tenerlo en su programa. Sin embargo, después de haber postergado varios compromisos internacionales para poder formar parte del reality de ElTrece, el artista volverá a armar sus valijas para llevar su mensaje por todo el planeta. ¿El motivo? Fue convocado, ni más ni menos, que para formar parte de la Declaración de Paz, cese de guerra y desarme nuclear frente a Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles.

La iniciativa corresponde a la organización mundial HWPL, una ONG de Seúl, Corea del sur, cuyo objetivo es establecer la paz y poner fin a las guerras que está asociada al Departamento de Comunicaciones Globales de ONU (DGC). Y en este encuentro, el octavo que reunirá a jefes de Estado, ex presidentes, cancilleres y organismos internacionales, Odino no solo será parte de la firma como uno de los líderes humanitarios, sino que también presentará la agenda de actividades que incluyen los ya reconocido Conciertos por la paz.

El cantante oriundo de Berisso es Candidato a Premio Nobel de la Paz (Instagram)

La intención de esta declaración es velar por la construcción de una cultura de paz, en pos de mejorar la calidad de vida de las sociedades y poner fin a partir de una mediación pacífica a las guerras que se encuentran activas en estos momentos alrededor del mundo. Y Faccia, quien en 2014 se dio el lujo de cantar Busca la Paz en el Vaticano para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII y en 2015 interpretó el himno Para que todos sean uno con letra del Papa Francisco, estará presente como representante de la Argentina.

“Estoy muy contento con la convocatoria para esta declaración de paz. La realidad es que, actualmente, hay en el mundo unas 24 guerras activas, lo cual me parece un desastre. Y a mí, como referente, me solicitan también la convocatoria de autoridades. Yo convoqué a representantes de México, Paraguay, Uruguay y, obviamente, también voy a generar una convocatoria en Argentina. Para mí esto fue una gran sorpresa, pero también es un enorme compromiso. Soy el único cantante en el mundo que tiene una candidatura a Premio Nobel de la Paz y esto implica toda una responsabilidad, siempre pensando en en bien común y en la necesidad de profundizar los valores de la sociedad”, asegura Faccia en diálogo con Teleshow.

Odino Faccia en el jurado del reality de ElTrece (Instagram)

¿Qué va a pasar con Canta Conmigo Ahora? “En el programa me avisaron que, por decisión de producción, iba a haber unos cambios. Y que iba a tener que ir algunos días y otros no, lo cual no me pareció muy prolijo teniendo en cuenta que yo tuve que postergar muchos compromisos para poder aceptar esta propuesta. Así que estoy evaluando la posibilidad de rescindir el contrato. La verdad que para mí fue una experiencia increíble pero, sinceramente, prefiero darle prioridad a esto que es en lo que vengo trabajando desde hace tantos años”, concluye Odino.

