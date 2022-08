Una participante de Canta Conmigo Ahora volvió para presentarse en el repechaje y emocionó a todos

Arrancó la semana y en Canta Conmigo Ahora llegó el tiempo de las nuevas oportunidades. Así, es una especie de repechaje, las mejores voces que no pudieron quedarse con un lugar en la gran final tendrán la oportunidad de lucirse y lograr que el jurado esta vez sí se pare. “Llega una noche muy especial, la esperadísima noche de la revancha. Después de doce galas, doce participantes tienen la posibilidad de conseguir una oportunidad en la final para ganar 10 millones de pesos”, anunció Marcelo Tinelli apenas comenzó el ciclo.

“Va a ser difícil porque se acuerdan de todos”, adelantó mientras presentaba a cada uno de los elegidos para volver al concurso. “Fueron elegidos entre todos los que han quedado, como doce de los mejores”, dijo sobre esta modalidad que durará lunes y martes.

Fue así que cada uno de los seis concursantes se presentaron en vivo una vez más -en la noche del martes, se presentarán los seis restantes- y se llevaron los aplausos y buenos puntajes del jurado. Pero una de ellas puso a llorar a todos con un mensaje muy poderoso. Se trata de una joven llamada Wanda Original, que sorprendió a todos cuando dedicó un mensaje a todas las mujeres que han sufrido violencia.

Wanda Original cantó un tema de la chilena, Mon Laferte

“Buenas noches mi gente, mi nombre es Wanda Original”, se presentó en su actuación inicial, en la que cantó Wapo traketero, el tema de Nicki Nicole. Esta vez, vestida de negro, la joven interpretó el tema Tu falta de querer, de Mon Laferte, y antes de cantar expresó una dedicatoria muy especial: “Muy buenas noche mi gente, nuevamente Wanda Original, muy agradecida de poder representar una vez más a Carmen de Patagones, esta noche voy a cantar una canción que espero que disfruten conmigo y también se la quiero dedicar a todas las mujeres que por alguna u otra razón no la pueden contar, como una manera de implorar un poquito de piedad”, comenzó la joven.

Apenas terminó el tema, la joven lloró. “Esta noche, más allá de cualquier resultado, vine a representar a todas las mujeres que hoy no están y esta canción me hace sentir eso. Estoy contenta porque dentro de todo pude expresarlo”, aseguró visiblemente emocionada. “Qué suerte que volviste para poder escucharte. Hubo cositas, pero es una canción con un registro bestial, muy difícil de cantar hablando en criollo, pero con esa intro que hiciste, hubo una carga especial. Y como ella dijo que se desahogó y lo pudo decir, eso es lo más importante de todo, poder decir ”, le devolvió Coti desde el jurado.

“Me sorprendió, arrancó como muy grave, creí que no estaba cómoda con esa nota pero explotaste. Tenés aire pero también tenés fuego, ¿de qué signo sos?”, le preguntó Cande Tinelli. “De capricornio”, respondió la participante. “Me encantó, tenés mucho power”, finalizó. Entre risas, el conductor dijo desconocer de qué hablaban las jóvenes: “No tengo idea qué están diciendo, que los signos, que el feng shui, no sé. Nunca entiendo nada cuando hablan de esas cosas”.

Mucha emoción pero no alcanzó, fue Tiffy Arzouyan quien se convirtió en una de las finalistas del certamen. Con una impecable interpretación de Pero me acuerdo de ti, de Christina Aguilera, Tiffy logró que 97 jurados se levantaran de la silla y así consiguió un lugar directo a la fase final y un milagro: que hasta Alejandro Paker se levantara, aunque el jurado le hizo una corrección pese a su voto positivo.

