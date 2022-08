El inesperado reencuentro de Barby Silenzi y Valeria Aquino en el cumpleaños de la hija del Polaco

El Polaco y las hijas que tuvo con Karina, Valeria Aquino y Barby Silenzi

La relación entre ellas nunca fue buena y cada vez que se cruzan -sobre todo mediáticamente- todo termina en discusión, pases de factura y acusaciones de todo tipo. Sin embargo, en las últimas horas Valeria Aquino y Barby Silenzi parecen haber firmado una tregua. Sucede que la ex y la actual de Ezequiel El Polaco Cwirkaluk tuvieron que guardar el rencor por unas horas y compartir el cumpleaños de Alma -la hija que en cantante tuvo con Aquino- quien cumplió 9 años y lo festejó en un salón de fiestas.

De a poco, El Polaco y las mujeres que pasaron por su vida, van limando asperezas. Hace algunos años era impensado por ejemplo que compartan un mismo espacio con Karina La Princesita, sin embargo hace pocas semanas disfrutaron como una gran familia ensamblada el cumpleaños de Sol, la hija que tuvieron juntos, que festejó sus 15 años a lo grande. Allí Barby fue parte de la celebración junto a sus hijas Elena -de su relación con Francisco Delgado- y Abril. Incluso las niñas tuvieron una participación importante dentro de la ceremonia. En ese caso, la gran ausente fue Valeria Aquino, la única que parece no encajar en el nuevo engranaje familiar en que incluso, comparten cumpleaños de adultos, como los de ambos cantantes.

En el cumpleaños de Karina, El Polaco y Barby Silenzy fueron invitados al festejo

“Me parece una irrespetuosa”, dijo Barby sobre Valeria algunos meses atrás en Intrusos, al enterarse de que Aquino los había calificado al intérprete de Deja de llorar y a ella de “inestables”. Y agregó: “Todavía no superó que está separada de El Polaco hace mucho tiempo y se toma atribuciones como si fuera ella la mujer y no es nada”. Según explicó la bailarina, tanto la hija de Aquino, como las suyas, de su actual pareja con el cantante, eran testigos de la situación.

En ese sentido, Aquino aseguró que Silenzy no había tenido un buen comportamiento con su hija. “Hubo un destrato con Alma. Fue así. En pandemia festejamos el cumpleaños de Almita en la casa del papá, cosa que a ella no le gustó nada. Y al llegar a la fiesta se encerró en la habitación”, dijo sobre un episodio ocurrido en 2020 que la bailarina enseguida se encargó de desmentir mediante un mensaje de WhatsApp.

Por otra parte, Silenzi había asegurado sobre Aquino: “Hay que darle la razón porque si no te vuelve loco. Hay veces que manda mensajes del estilo: ‘Se me rompió algo’ o ‘Tengo humedad en mi casa’. Le avisa al Pola para que ponga la billetera. Ya está, lo dije”. Pero Valeria fue terminante en su respuesta: “No necesito llamarlo para nada porque él me llama solo. Que no se olvide. Embarazada de la bebé, él me hacía reclamos cuando yo andaba o era amiga del Kun (Agüero). No se bancaba que anduviera con una figura más reconocida que él. Le tocó el ego”.

Estefania Berardi compartió en sus historias la foto de Barby Silenzi, El Polaco y Valeria Aquino en el cumpleaños de Alma (Instagram)

Superado el mal momento y otro nuevo enfrentamiento en un vínculo que parece no tener retorno, las mujeres decidieron firmar una tregua tácita por el bien de las menores, quienes se quieren como hermanas y se llevan muy bien. Así fue que compartieron el cumpleaños infantil y hasta posaron junto al cantante y su madre: una en cada extremo pero al menos, compartiendo la misma postal familiar junto a la torta. La foto la compartió Estefi Berardi a través de sus stories de Instagram junto a un particular “chan”, evidenciando el momento de tensión.

Sin discusiones ni gritos, con respeto y privilegiando la alegría de la niña, se suma un nuevo capítulo que parece ser fundamental para terminar de ensamblar la gran familia que sueña El Polaco. O al menos, para compartir momentos importantes en armonía.

Barby Silenzi, El Polaco y Valeria Aquino junto con la madre del cantante

