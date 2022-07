Los looks y las sorpresas de la imponente fiesta de 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco

Karina y El Polaco en el cumple de 15 de su hija Sol (Instagram)

Separados hace una década, Karina La Princesita Tejada y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk fueron pareja durante cinco años en los que se convirtieron en una pareja emblemática de la movida tropical. Fueron padres de Sol, pero su relación tuvo unos cuantos idas y vueltas y algún que otro escándalo mediático, que supieron aplacar con el tiempo enfocados en la crianza de su hija. Este sábado, la adolescente celebra sus 15 años junto a sus padres como una gran familia ensamblada y una multitud de amigos y familiares que no quisieron perderse el festejo.

La fiesta se desarrolla en un salón ubicado en la zona de La Plata y reservado en el más absoluto hermetismo. Cerca de las 22.30, la homenajeada apareció primero en una gran pantalla que proyectó un video en el que compartió una sentida reflexión sobre la vida en este día tan especial; destacando que hay tropiezos y éxitos, sinsabores y alegría. El detalle que conmovió a quienes seguían la transmisión por Internet fue que Karina contemplaba el recorrido por la vida de Sol mientras sostenía en brazos a Abril, la hija de su ex con Barby Silenzi, quien también dijo presente luego de su reconciliación con El Polaco.

Sol cantó unas canciones junto al piano

La pantalla resultó ser un inmenso portón, que se abrió de par en par para que ingrese la homenajeada. De inmediato, se acercaron sus padres a saludarla, primero El Polaco, luego Karina y a continuación sus hermanas Abril y Alma, hija del cantante con Valeria Aquino. También se sumó al saludo inicial Helena, la hija de Silenzi con Francisco Delgado.

El Polaco, Sol y Karina

El video fue compartido por la cuenta de Piñeiro Producciones, la empresa que organizó la ceremonia. Y en la previa, mientras los nervios se apoderaban de los presentes, compartió una recorrida por el amplio saló, iluminado con luces tenues y estratégicamente ubicadas para amplificar la sensación de calidez e intimidad. Y en uno de esos paneos, se vio que junto a Karina estaba sentado Nicolás Furman, con quien hace unos días había dado indicios de reconciliación luego de estar un tiempo distanciados. También se vio la mesa principal, que encabezó la quinceañera con un imponente trono, acompañada por dos sillas a los costados para que la acompañen sus mejores amigas.

El Polaco con la cumpleañera Sol, sus otras hijas Alma y Abril y Helena, la hija de su pareja Barby Silenzy

Los looks se robaron todas las miradas, especialmente el de la cumpleañera. Sol posó para todos los flashes con el vestido de sus sueños: falda de tiro alto con caída natural que aportó volumen en la parte inferior, combinado con un corset de escote corazón, bordado con detalles en color blanco. Y complementó su look con el cabello negro suelto y una tiara que coronó su peinado.

Karina lució un vestido de color rosa viejo con brillo. El diseño de mangas largas cuenta con tajo lateral, cuello estilo polera, y un profundo escote. En cuanto al peinado, optó por el cabello suelto con ondas quebradas y un make up que resaltó su mirada con labial durazno. El Polaco estuvo a composé con la quinceañera, y eligió un traje celeste de tres piezas, compuesto por saco, chaleco y camisa. Con corbata a juego y pantalón del mismo color, combinó los zapatos negros el detalle de los botones del conjunto.

Karina (con Abril en brazos) y El Polaco observando el video de su hija

A modo de obsequio de cumpleaños, la homenajeada se dio el gusto de cantar unas canciones en el centro del escenario, acompañada de un piano y robándose todas las miradas. Sol cantó “Carne y Hueso”, de Tini Stoessel y “When I was your man”, de Bruno Mars. Todos la escucharon en respetuoso silencio y estallaron en una conmovedora ovación al finalizar cada canción. Un hermoso regalo para quien lleva el talento musical en la sangre, como había demostrado en reiteradas oportunidades en televisión.

En la previa, los músicos se habían reencontrado en El Polaco, un viaje inolvidable, el programa mensual que el cumbiero conduce en América en una línea muy similar al célebre y viral Carpool Karaoke. Allí recordaron sus pasado en común, viajaron a los lugares emblemáticos de su relación y saludaron a su hija en un emotivo momento.

“Cuando llega el momento, te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Y a la vez como que frena el tiempo y te ponés a recordar lo que era de bebé, cómo fue creciendo, en la mujercita en la que se convirtió...”, dijo Karina con la voz quebrada. “Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos. La música a mí me salvó, pero aun teniendo la música seguía totalmente depresiva y triste. Y a mi Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. Y eso lo sabe Sol”, reafirmó la cantante de “Corazón mentiroso”, mientras se secaba las lágrimas de los ojos.

Los mensajes de Karina La Princesita y El Polaco por los 15 años de su hija Sol (El Polaco, un viaje inolvidable. América)

Por su parte, el cantante de “Deja de llorar”, también contó lo que significa su hija para él: “Fui papá a los 19 años, cuando no entendía un carajo de ser papá. Todavía sigo aprendido, a veces me mando mis cagadas. Puedo no ser tan buen padre o puede ser el mejor, a veces. Pero ella siempre es todo. La amo con todo mi corazón y fue mi primer bebé, mi primer amor. Siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre. Te amamos, hijita”.

