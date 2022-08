El cumpleaños “saludable” de Toribio el hijo de Juana Repetto y los detalles en común con Pampita y la China Suárez

Juana Repetto con sus hijos Toribio y Belisario y su marido, Sebastián

Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto cumplió seis años y lo celebró con su familia y amigos. Como era de esperar, la actriz compartió las fotos del encuentro ambientado con la temática de Star Wars. Además, contó que en el cumpleaños hubo “comida saludable para niños y adultos” y en la fiesta hubo varios puntos en común con fiestas que en su momento dieron Pampita y la China Suárez.

“Mi bebo cumplió 6 años y yo no entiendo en qué momento paso. Mi Torito bebé, mi gran compañero de aventuras, que eligió embarcarse conmigo en la mejor del mundo. El ser que vino a cumplirme el sueño más grande de mi vida y cambiármela para siempre, cada día, meses, años fueron siendo más felices con vos amor mío. Sos un ser muy espectacular, aprendo de vos todos los días.”, escribió la hija de Reina Reech en sus redes para saludar a su hijo.

Juana Repetto, jugando con Belisario

Toribio, el hijo de Juana Repetto en su cumpleaños de 6

En un posteo con varias fotos de la fiesta, siguió: “Espero poder devolverte alguito de todo lo que me das. Te prometo seguir siempre trabajando en darte lo mejor y acompañarte de la mejor manera. Te amo Sulilú .Y a esta comunidad miles de gracias por los mensajes y lindos deseos”.

La piñata, uno de los momentos más esperados de cada cumpleaños por los niños

En el cumple del hijo de Juana Repetto, niños y adultos comieron alimentos saludables

El cumpleaños de Toribio, el hijo de Juana Repetto, con temática de Star Wars

La actriz contó por ejemplo que en la fiesta no hubo snacks, sino “comida saludable para niños y adultos”. Aunque no dio detalles de qué ofrecieron, en el cumpleaños de Belisario, por ejemplo, a los nenes les habían servido un plato con tomates cherry, choclo, queso y un sándwich, además de tutucas.

En esta ocasión la comida de los más chicos se sirvió en cajas de cartón con los personajes de Star Wars. Lo mismo el candy bar, en el que hubo pop cakes, cup cakes, galletas, tarros con pastillas y por supuesto, torta. La piñata también estuvo acorde a la temática y los chicos pudieron pintarse la cara, para estar como sus personajes preferidos.

El cumpleaños de Ana García Moritán

Como detalle de color, las mesas y las sillas para los más chiquitos estuvieron a cargo de la misma empresa que puso el mobiliario para el cumpleaños número uno de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán y para los dos de Amancio, hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, ambos eventos transcurridos a principios de agosto. En ese momento, además de armar el espacio para que los más pequeños pudieran comer cómodos, habían puesto un pelotero para bebés. También ambientaron los cumpleaños de Malaika, la hija de Zaira Nara y de Mila, de María del Cerro.

El cumpleaños de Amancio, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Hace unos días, para celebrar la Semana de la Lactancia Materna, Juana subió varias fotos de ella amamantando a sus hijos en diferentes momentos de su vida y recibió varias críticas. “Les dejo este carrete llamado: ‘Yo dando teta en lugares’, porque alimentar a nuestros hijos en el momento que lo necesiten, donde sea que estemos, no sea motivo de miradas ajenas y mucho menos de opiniones que nadie pide. Porque todas tengamos la información adecuada para poder decidir conscientemente, por menos opinólogos, por más pediatras que promuevan la lactancia materna exclusiva”, escribió.

De inmediato, le llegaron comentarios, la mayoría de apoyo. Pero no todos. “Madre de dos niñas al parecer, escribe lo siguiente: ‘Perdón, pero qué desagradable tus fotos, te dejo de seguir’”, expuso a la mujer que la criticó y continuó: “Lo más preocupante es que con esta cabeza están criando nuevas generaciones de mujeres ¿Desagradables mis fotos alimentando a mis hijos? ¿Dándoles la teta? No amorosa, desagradable, malintecionado, prehistórico, y de un nivel de mente cerrada que no deja de sorprenderme a esta altura de la vida, es tu comentario”.

