Juana Repetto expuso a una seguidora que criticó sus fotos amamantando: “Desagradable y prehistórico”

El posteo de la actriz donde publicó varias fotos por la Semana Mundial de la Lactancia

Con 1,6 millones de seguidores, Juana Repetto publica contenido diariamente en su perfil de Instagram. Fiel a sus convicciones, varias veces le ha respondido a ciertos usuarios que la criticaron en las redes sociales, y esta no fue la excepción. La actriz compartió un álbum de fotos con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una causa con la que está comprometida y suele reflexionar al respecto a través de sus experiencias como madre de Toro y Belisario. Sin embargo, una de sus seguidoras le escribió un repudiable comentario que no dudó en contestar de manera pública.

En el epígrafe del posteo de ocho imágenes donde se la ve amamantando en distintas etapas del crecimiento de sus dos hijos, manifestó: “Les dejo este carrete llamado: ‘Yo dando teta en lugares’, porque alimentar a nuestros hijos en el momento que lo necesiten, donde sea que estemos, no sea motivo de miradas ajenas y mucho menos de opiniones que nadie pide”. Y agregó un listado de deseos para el futuro: “Porque todas tengamos la información adecuada para poder decidir conscientemente, por menos opinólogos, por más pediatras que promuevan la lactancia materna exclusiva”.

“Por menos empresarios vendiendo leche de fórmula con mensajes engañosos para aquellos mapadres que quizá no tuvieron la posibilidad de acceder a información de calidad, por más puericultoras del amor dándole esa palabra de aliento, consejo, mimo, sugerencia a esa mamá que está complicada”, sentenció. Además le dedicó sentidas palabras a las mamás que no pudieron amamantar: “Por muchas memas para las que por algún motivo no pudieron dar la teta, dadas con amor incondicional y las miradas que más nos hacen conectar en el mundo; porque todas las madres sepan qué hay miles posibilidades de lograr la lactancia materna si así lo desean”.

Juana Repetto publicó una captura del repudiable comentario que recibió por sus fotos amamantando

“Pidan ayudan, consulten, porque la teta se da hasta que el día que así se decida. ¡Por lactancias libres!”, concluyó. La publicación tuvo más de 40.00 likes, y muchos la elogiaron por su firme postura y los pendientes que enumeró en el texto. Horas más tarde, mostró en sus historias uno de los comentarios negativos que recibió, junto a una captura de pantalla de su bandeja de mensajes privados. “Madre de dos niñas al parecer, escribe lo siguiente: ‘Perdón, pero qué desagradable tus fotos, te dejo de seguir’”, reveló, dejando entrever que al ingresar al perfil de la usuaria descubrió que tiene hijas.

“Lo más preocupante es que con esta cabeza están criando nuevas generaciones de mujeres”, remarcó. Y luego retrucó cada uno de los cuestionamientos de la seguidora en cuestión: “¿Desagradables mis fotos alimentando a mis hijos? ¿Dándoles la teta? No amorosa, desagradable, malintecionado, prehistórico, y de un nivel de mente cerrada que no deja de sorprenderme a esta altura de la vida, es tu comentario”.

La actriz mostró los mensajes que le escribió una seguidora

“Te perdono y te agradezco por abandonar esta comunidad”, remató, en respuesta a la advertencia que le hizo la usuaria sobre dejar de seguirla. Poco después confesó que el tema no terminó en esa storie, sino que recibió otra deplorable respuesta: “Y a vos vergüenza te tendría que dar tu comunidad asquerosa”. Resignada por la falta de empatía, la violencia verbal que abunda en el mundo virtual, y la manera en que se desvirtúa la conversación, estalló en la siguiente publicación.

Otra de las fotos que acompañaron el posteo de Juana Repetto que criticó una de sus seguidoras

“Supongo que se cambió el nombre para que no la reporten, pero las invito a hacerlo; pues a mí me resbala, pero debe pasársela tirando m... a gente que quizá se vea afectada”, expresó, sorprendida por la ola de comentarios que continuaron llegando por parte de la usuaria.

