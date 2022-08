Paula Chaves reveló que es hipocondríaca y recordó un momento de angustia que vivió en Bahamas

Paula Chaves contó que es hipocondríaca

Paula Chaves fue invitada al ciclo Juego chino que conduce el Pelado López por la pantalla de Telefe. Durante el programa, la conductora y modelo reveló que es hipocondríaca, una condición que la lleva a obsesionarse con las enfermedades. De esta manera, sufre mucho cuando ella o algún ser querido tiene algún síntoma.

“Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado”, aseguró la esposa del productor y actor, Pedro Alfonso. A raíz de esta condición, ha tenido episodios complicados relacionados a la salud de sus dos hijos mayores, Olivia y Baltazar. “En Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste”, admitió Chaves.

Luego, agregó: “Un día Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo ‘¿qué te pasa?’. ‘Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema”. El Pelado se sintió identificado con las anécdotas de Paula y en tono de broma aseguró que “en otra vida” la invitaría a salir.

Por otra parte, Paula está pasando por un momento doloroso por la muerte de don Kaki, su abuelo de 95 años. En su cuenta de Instagram, la modelo anunció la triste noticia. “Ya están juntos para siempre”, escribió en sus historias de Instagram, junto a una imagen en la se veía a Kaki con su esposa Guingui, fallecida en febrero de este año. También aparecían sus tres hijos. “Me voy a encargar de que ellos sepan que tuvieron a los mejores bisabuelos”, explicó en la red social.

El posteo de Paula Chaves

Don Isacc, de 95 años, desde hacía un tiempo largo venía luchando contra sus problemas de salud. Y agregó otra foto en la que podía vérsela a ella y a su hermana, Delfina, besando los cachetes de su abuelo. El hombre era el progenitor de su padre, Miguel Ángel, y la ex modelo tenía una relación muy afectuosa con él. De hecho, en varias oportunidades había utilizado sus redes sociales para pedir por su recuperación.

Hace apenas unos veinte días, Chaves había compartido una foto junto a Kaki que le había acercado su hija. “Regalito que me hizo Oli. Piensen cosas lindas de él”, escribió junto al emoji de una vela a modo de rezo. Y luego subió una fotos con las manos del hombre, que estaba peleando por su vida, y agregó: “Más fuerte que el roble mi abuelito. Más ganas de vivir y seguir enseñándonos”.

Paula había hecho un pedido similar para la misma fecha, el año pasado y el anterior. Y siempre se había mostrado agradecida por la buena energía que le mandaban sus seguidores. Es que ella y Kaki tenían una relación entrañable que había quedado en evidencia en más de una oportunidad gracias a los posteos de la conductora. Es más, se los pudo ver juntos en televisión durante diciembre de 2019 cuando ambos participaron en el ciclo “¿Quién quiere ser millonario?”, donde llevaron 750 mil pesos.

